By

पुणे : आमदार जयकुमार गोरे यांच्या कारला पहाटे भीषण अपघात झाला. यातून ते सुखरुप बचावले असल्याचं त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं आहे. पण आता त्याच्या कारचा अपघात होता की घातपात अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. यावर गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Shambhuraj Desai explanation on possibility of Conspiracy behind Jaykumar Gore accident)

आमदार जयकुमार गोरे यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती देताना देसाई म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांना आमदार गोरे यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता होती. त्यामुळं त्यांनी मला तातडीनं पुण्याला जायला सांगितलं. पण मला वेळेत पोहोचता येणार नसल्यानं मी साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना रुबी हॉस्पिटलला जाण्यास सांगितलं. त्यांच्या प्रकतीत सुधारणा व्हावी तसेच त्यांना लवकर आराम मिळावा यासाठी प्रशासानं सर्व खबरदारी घेतली आहे"

पण या प्रकरणात घातपाताची शक्यता बिल्कुल वाटत नाही. कदाचित बोलण्याच्या ओघात किंवा अनावधानानं त्यांच्या चालकाकडून चूक घडली असेल पण असं काहीही नाही. ते स्वतः झोपेत असतानाच हा अपघात घडला, पण आता त्यांची प्रकृती उत्तम आहे, अशा शब्दांत शंभुराज देसाई यांनी गोरेंच्या प्रकृतीची माहिती दिली.