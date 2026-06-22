शमीर पटेल यांचे नगरसेवक पद रद्द

मुंबईतील नगरसेवक
पटेल यांचे पद रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १३७ (एम-पूर्व विभाग) मधून इतर मागास (ओबीसी) राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले नगरसेवक शमीर रमजान पटेल यांचे नगरसेवकपद अखेर रद्द करण्यात आले आहे. अहिल्यानगरच्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या महासभेतही याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २७ मे २०२६ रोजी शमीर पटेल यांचे ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. मुंबई महापालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १६ (१सी)(अ) च्या तरतुदीनुसार, राखीव जागेवर निवडून आलेल्या सदस्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास त्याचे पद त्याच तारखेपासून रिक्त होते.
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