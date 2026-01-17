ग्रामीण भारताचे सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते पाटील पुस्तकाचे प्रकाशन
अकलूज (ता. माळशिरास) : ग्रामीण भारताचे सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील व इतर मान्यवर.
ग्रामीण भारता'चे पुस्तकाचे प्रकाशन
महूद : खिलारवाडी (ता. सांगोला) येथील डॉ. दत्तात्रय काळेल लिखित ग्रामीण भारताचे सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा नुकताच अकलूज येथे संपन्न झाला. अकलूज येथील शिवरत्न बंगला या ठिकाणी हा पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा नुकताच पार पडला. रयत शिक्षण संस्थेच्या माढा येथील कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. दत्तात्रय काळेल यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते- पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष मदनसिंह मोहिते-पाटील, उपनगराध्यक्ष शिवबाबा मोहिते-पाटील, नूतन नगरसेवक सयाजीराजे मोहिते-पाटील यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
