शंकरविलास सातारकरांच्या पसंतीस उतरेल : अमोल मोहिते
शंकरविलास सातारकरांच्या पसंतीस उतरेल
अमोल मोहिते; शंकरविलास हॉटेलचे विविध मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन
सातारा, ता. १७ : साताऱ्याच्या खानपान परंपरेत आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘चंद्रविलास’ हॉटेलप्रमाणे सात्त्विक ‘शंकरविलास’ हॉटेल सातारकरांच्या पसंतीस उतरेल, असा विश्वास नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनी व्यक्त केला.
देवी चौक येथे ‘शंकरविलास’ या नवीन शाखेचे उद्घाटन इंदुमती जोशी, नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, माजी नगराध्यक्ष डॉ. अच्युत गोडबोले, महाराष्ट्र राज्य वाहतूक महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश गवळी, वसंत जोशी व गणेश जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याप्रसंगी नगराध्यक्ष मोहिते बोलत होते. मोहिते म्हणाले, ‘‘चंद्रविलासने स्वच्छता, दर्जा आणि सातत्यपूर्ण चव यांच्या बळावर गेली ७५ वर्षे सातारकरांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. शंकरविलास हा त्या वारशाचा सात्त्विक आणि अधिक शांत अध्याय ठरणार आहे. कंदी पेढ्याइतकीच चंद्रविलास ब्रँडची ओळख साताऱ्यात मजबूत झाली आहे. शंकरविलासलाही सातारकर निश्चितच भरभरून प्रेम देतील.’’
डॉ. गोडबोले म्हणाले, ‘‘७५ वर्षांपूर्वी (कै.) शंकरलाल जोशी यांनी सुरू केलेल्या व्यवसायाची गुणवत्ता पिढ्यान्पिढ्या जोपासत वसंत जोशी यांनी त्याला आधुनिक रूप दिले. शंकरविलासच्या सात्त्विक थाळीला सातारकरांमध्ये उत्तम प्रतिसाद मिळेल.’’
स्वच्छता आणि दर्जा हा चंद्रविलासचा धर्म असल्याचे गौरवोद्गार प्रकाश गवळी यांनी काढले. योग्य दरात सात्त्विक, पोटभर आणि आरोग्यदायी थाळीची गरज सातारकरांना होती. ती गरज शंकरविलास पूर्ण करेल, असेही ते म्हणाले.
घरगुती पद्धतीचे समतोल साधणारी सात्त्विक थाळी आजपासून सातारकरांच्या सेवेत उपलब्ध होणार आहे. चंद्रविलासची स्वच्छता, दर्जा, आरोग्यपूरकतेचा आग्रह आणि घरगुती चवीची सात्त्विकता हे शंकरविलासचे वैशिष्ट्य राहणार आहे, असे जोशी यांनी सांगितले.
कार्यक्रमास शहरातील उद्योग, राजकीय, सामाजिक, पत्रकारिता, शिक्षण, अर्थकारण व अधिकारी वर्गातील मान्यवर उपस्थित होते. जोशी परिवारातर्फे वसंत जोशी यांनी सर्व मान्यवरांचे आभार मानले.
फोटो ओळी :
STJ26B25955, STJ26B25956
सातारा : शंकरविलास हॉटेलचे उद्घाटन करताना इंदुमती जोशी, डॉ. अच्युत गोडबोले, प्रकाश गवळी, वसंत जोशी आदी.
