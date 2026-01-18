Pune Political Shift : शरद बुट्टेपाटील राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार; उत्तर पुण्यात भाजपला मोठा धक्का!

आंबेठाण : उत्तर पुणे जिल्हा भाजपचे माजी अध्यक्ष आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती शरद बुट्टेपाटील हे उद्या ( दि.१९ ) राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ( अजित पवार ) प्रवेश करणार आहेत.बुट्टेपाटलांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने उत्तर पुणे जिल्ह्यात भाजपला मोठा धक्का बसणार आहे. तब्बल बारा वर्षानंतर ते पुन्हा स्वगृही परतत आहेत..शरद बुट्टेपाटील यांनी भामा खोऱ्याचे पुणे जिल्हा परिषदेत प्रतिनिधित्व करताना स्वतः तब्बल तीन वेळा विजय मिळविला होता. तर एकदा गटात राखीव जागा आली असताना त्यांच्या समर्थक महिलेला बिनविरोध जिल्हा परिषद सदस्य करून जिल्ह्यात इतिहास घडवला होता. १९९९ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेवेळी त्यांनी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष म्हणून पक्षात सुरुवात केली होती.जिल्हा परिषदेत त्यांनी कृषी आणि पशुसंवर्धन खात्याचे सभापती म्हणून काम केले आहे.२०१४ च्या दरम्यान विधान परिषदेसाठी काम करूनही संधी न मिळाल्याने त्यांनी राष्ट्रवादी सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता..Pune University News : पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर २०२६ निमित्त पुणे विद्यापीठाला सोमवारी सुटी!.आता त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अजित पवार गटात ) प्रवेश होत असल्याने भाजपला आगामी निवडणुकीत मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.वराळे ( ता.खेड ) त्यांच्या गावी उद्या आयोजित केलेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात स्वतः अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ते उद्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत. त्यांच्या समवेत विविध गावचे सरपंच आणि अन्य पदाधिकारी देखील प्रवेश करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.