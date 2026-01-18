पुणे

Pune Political Shift : शरद बुट्टेपाटील राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार; उत्तर पुण्यात भाजपला मोठा धक्का!

Sharad Butte Patil NCP Entry : उत्तर पुणे जिल्ह्यात भाजपचे माजी अध्यक्ष शरद बुट्टेपाटील उद्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत. अजित पवार उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यकर्ता मेळाव्यात हा प्रवेश आगामी निवडणुकीवर मोठा परिणाम घडवेल.
सकाळ वृत्तसेवा
आंबेठाण : उत्तर पुणे जिल्हा भाजपचे माजी अध्यक्ष आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती शरद बुट्टेपाटील हे उद्या ( दि.१९ ) राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ( अजित पवार ) प्रवेश करणार आहेत.बुट्टेपाटलांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने उत्तर पुणे जिल्ह्यात भाजपला मोठा धक्का बसणार आहे. तब्बल बारा वर्षानंतर ते पुन्हा स्वगृही परतत आहेत.

