Sharad Pawar : "पैशांवर निवडणुका जिंकायच्या असतील तर..." शरद पवारांनी व्यक्त केली नगरपरिषद निवडणुकीतील चढाओढीबद्दल खंत

Sharad Pawar on Election Funding : बारामती येथे माध्यमांशी बोलताना शरद पवार यांनी नगरपालिका निवडणुकीतील पैसे आणि निधी यावर आधारित चढाओढीबद्दल खंत व्यक्त केली, तसेच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत न मिळाल्याने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
बारामती : ‘‘नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत जी चढाओढ सुरू आहे, ती पैसे व निधी किती देणार, याबाबत सुरू आहे. ‘मी मत मागणार आहे, त्यामुळे मी पैसे देईन- निधी देईन,’ अशा बाबी बोलणे योग्य नाही. शेवटी अर्थकारण आणून त्यावर निवडणुका जिंकायच्या असाच उद्देश असेल तर त्यावर अधिक भाष्य न केलेले बरे,’’ अशा शब्दांत शरद पवार यांनी खंत व्यक्त केली.

