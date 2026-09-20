फुलशेती शेतकऱ्यांतर्फे शरद पवार यांना निवेदन

पवनानगर, ता. २० : राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमुळे फुलशेती शेतकऱ्यांसमोर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य अडचणींबाबत पवना संस्कृती फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीच्या शिष्टमंडळाने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची नुकतीच भेट घेतली.
मुकुंद ठाकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सुधारित तरतुदी, त्यांची सुरू झालेली अंमलबजावणी तसेच ‘कुटुंब’ या व्याख्येतील बदलांमुळे उच्च तंत्रज्ञानाधारित फुलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची माहिती पवार यांना दिली. विविध मागण्या व अडचणींबाबतचे निवेदनही शरद पवार यांना देण्यात आले. कृषिमंत्री म्हणून असलेल्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी विविध बाबी समजून घेतल्या.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी स्वतः चर्चा करून पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन शरद पवार यांनी दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न केंद्रस्तरावर मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चर्चेदरम्यान प्लास्टिक फुलांवरील बंदीच्या अंमलबजावणीचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. हा निर्णय शेतकरी हिताचा असूनही प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
पवना फुल उत्पादक संघाचे अध्यक्ष मुकुंद ठाकर यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात राजेश दळवी, बुधाजी जागेश्वर, भिकाजी भागवत, तेजोमय घाडगे, तुषार अग्रवाल आणि परमेश्वर तौर यांचा समावेश होता.
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