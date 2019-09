शरद पवार म्हणतात, अजित पवारांनी मुलाला सांगितले...(व्हिडिओ)

पुणे : अजित पवार यांनी राजीनाम्याबाबत त्यांच्या कुटुंबात चर्चा केली. त्यांनी त्यांच्या मुलाला सांगितले, की बँक गैरव्यवहार प्रकरणात काकांचा (शरद पवार) काहीही संबंध नसताना त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे असे राजकारण करण्यापेक्षा व्यवसाय केलेला बरा, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य बँक गैरव्यवहार प्रकरणात शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासह 71 जणांवर ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शरद पवार यांनी ईडी कार्यालयात जाण्याचे टाळल्यानंतर अजित पवार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर खळबळ उडाली होती. याविषयी पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. पवार म्हणाले, की अजित पवार यांनी आज राजीनामा दिला आहे. राजीनामा देण्याची चर्चा केली नव्हती. अशा परिस्थितीत राजीनामा देण्याची त्यांनी काहीही माहिती दिली नव्हती. सहकारी संस्थेमध्ये काम करत असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला. आज कुटुंबात त्यांनी आपल्या राजीनाम्याची माहिती दिली. महाराष्ट्र राज्य बँक गैरव्यवहार प्रकरणात काका म्हणजे माझा काहीही संबंध नसताना त्यांचे नाव घेण्यात आले. त्यांच्यामागेही चौकशीचे शुक्लकाष्ट लावण्यात आले. त्यांनी त्यांच्या मुलासोबत याबाबत चर्चा केली आणि त्यानंतर राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी आणि दिल्यानंतर संपर्क साधलेला नाही. त्यांचा स्वभाव असाच आहे. त्यांना एखादी गोष्ट पटली नाही, की ते कठोर निर्णय घेतात.

Web Title: sharad pawar was not aware about resignation of ajit pawar