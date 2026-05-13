Junnar Sadhe Plateau: जुन्नरच्या सडे पठारांना युनेस्को ग्लोबल जिओपार्क दर्जासाठी आराखडा

जुन्नर: जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम घाटातील सडे पठारे पर्यावरणीयदृष्ट्या समृद्ध आहेत. सडे पठाराच्या संवर्धनातून आदिवासी भागाच्या पर्यारणीय शाश्वत विकासाठी संवर्धन करणे गरजेचे आहे. या पठारांचा समावेश युनेस्कोच्या ग्लोबल जीओपार्कमध्ये करण्यासाठी आराखडा करण्याची मागणी आमदार शरद सोनवणे यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या मागणीचे पत्र आमदार सोनवणे यांनी वन विभागासह जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे..आमदार सोनवणे यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि,'' जुन्नर तालुक्याला प्राचीन सातवाहनकालिन, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय असा अनन्यसाधारण वारसा लाभला आहे. या वारशाला आंतरराष्ट्रीय महत्व असून, युनेस्कोच्या ग्लोबल जीओपार्कचा दर्जा या सडे पठारांना मिळू शकतो. यासाठी युनेस्कोचा जीओपार्क कार्यक्रम असून, जुन्नर तालुक्यातील सडे पठारांना युनेस्कोचा जीओपार्क प्रोग्रॅममध्ये समावेश झाल्यास, या सडे पठारांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होईल. यामाध्यमातनून सडे पठारांच्या संवर्धनातून पर्यटन विकास आणि विकासातून समृद्धी साधली जाईल. म्हणून या पठारांचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे. या सडे पठारांवरील गवताळ प्रदेश हा जलसंवर्धनाचे मोठे काम करत आहे. या गवताळ प्रदेशाच्या संवर्धनातून जलसंवर्धन आणि गवताळ सफारीच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल..यासाठी जुन्नर वन विभागाच्या वतीने जुन्नर तालुका सडे पठारे संवर्धन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे सडे पठारे संवर्धन प्रकल्प आराखडा करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे प्रकल्प आराखडा आणि अंमलबजावणीसाठी निधीची उपलब्धता करून देण्यात यावा अशी मागणी आमदार सोनवणे यांनी केली आहे..''सडे-पठारे हे महाराष्ट्राचे खरे नैसर्गिक वैभव आहे. जुन्नर परिसरातील सडे-पठारे तर खूपच वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. तिथे वनस्पतींच्या अनेक नव्या प्रजातींचा शोध लागला आहे. हिवरे पठारावरील प्रजाती 'इन्डॅमिक' म्हणजे जगाच्या पाठीवर केवळ त्याच परिसरात आढळणाऱ्या आहेत. त्या प्रजातींना हिवरे पठाराच्या नावानुसार नावे देण्यात आली आहेत. त्यांची निसर्गातील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ही पठारे टिकवणे आणि त्यांचे व्यवस्थित संवर्धन करणे अतिशय आवश्यक आहे. या पठारांना आंतरराष्ट्रीय महत्व असून, युनेस्कोच्या ग्लोबल जिओपार्कचा दर्जा या पठारांना मिळू शकतो. त्यासाठी होत असलेले प्रयत्न अभिनंदनिय आहेत''.- प्रा. डॉ. एस. आर. यादव, आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे वनस्पतीशास्त्रज्ञ.''जुन्नर वनविभागातील पश्चिमघाट अतिशय समृद्ध असून, त्यामधील सडे पठारांचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्याच्या संवर्धनासाठी जुन्नर वनविभागाने अभ्यासक तज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. युनेस्कोच्या ग्लोबल जिओपार्कसाठीचा आराखडा करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ महत्वाचे आहे.- प्रशांत खाडे - उपवनसंरक्षक, जुन्नर वन विभाग.