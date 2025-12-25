पुणे

Baramati News : बारामतीत रविवारी देशातील अत्याधुनिक एआय सेंटरचे होणार उद्घाटन

देशातील सर्वात अत्याधुनिक व ग्रामीण जीवनाचा चेहरामोहरा बदलणा-या विद्या प्रतिष्ठान शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्सचे उद्घाटन रविवारी होत आहे.
मिलिंद संगई,
बारामती - देशातील सर्वात अत्याधुनिक व ग्रामीण जीवनाचा चेहरामोहरा बदलणा-या विद्या प्रतिष्ठान शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्सचे उद्घाटन रविवारी (ता. 28) होत आहे.

