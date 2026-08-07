Malegaon News : बारामतीत शरदचंद्र पवार कृषी महाविद्यालयाने राष्ट्रीय स्तरावर गाठला मानाचा टप्पा

माळेगाव - ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती संचलित डॉ. शरदचंद्र पवार कृषी महाविद्यालयाने राष्ट्रीय स्तरावर आणखी एक मानाचा टप्पा गाठला आहे. नॅशनल ग्रीन युनिव्हर्सिटी रँकिंग (NGUR-2026) मध्ये महाविद्यालयाने ९०.२ गुणांसह 'गोल्ड रेटिंग' प्राप्त करत देशात २४ वे स्थान पटकावले..बारामतीचे हे भारतातील एकमेव खाजगी कृषी महाविद्यालय असून राष्ट्रीय हरित क्रमवारीत ही मानाची नोंद झाली आहे. ग्रीन मेंटोर या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेकडून शाश्वत प्रशासन, हरित परिसर, पर्यावरण व्यवस्थापन आणि हरित उपक्रमांच्या विविध निकषांवर देशभरातील शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यामध्ये शाश्वत प्रशासन, हरित परिसर व्यवस्थापन, जैवविविधता, हवामान कृती, ऊर्जा कार्यक्षमता, संशोधन व नावीन्य, अभ्यासक्रमातील शाश्वतता, जलसंधारण, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्था आणि सामाजिक बांधिलकी या निकषांवर डॉ. शरदचंद्र पवार कृषी महाविद्यालयाने उल्लेखनीय कामगिरी केली..या क्रमवारीत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला देशात १८ वे स्थान मिळाले असून, खाजगी कृषी महाविद्यालयांमध्ये बारामतीच्या संस्थेने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अलीकडेच ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने अन्न व कृषी संघटनेच्या (FAO) जागतिक परिषदेत बारामतीचा ठसा उमटविला होता. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक कृषी संशोधनाच्या क्षेत्रातही संस्थेने उल्लेखनीय कार्य केले आहे. या यशामुळे पर्यावरण संवर्धन, हवामान कृती आणि शाश्वत विकासाबाबत महाविद्यालयाची असलेली बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार म्हणाले, 'राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेला हा सन्मान शारदानगर परिवारासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे. प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे हे यश आहे. पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेचे संरक्षण, ऊर्जा बचत, जलसंधारण आणि हरित परिसर निर्मितीसाठी सातत्याने राबविलेल्या उपक्रमांची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली, ही समाधानाची बाब आहे.' यावेळी संस्थेच्या विश्वस्त सुनंदा पवार, इतर विश्वस्त तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश नलावडे यांनी या यशाबद्दल समाधान व्यक्त करत प्राध्यापक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.