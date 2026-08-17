पुणे

डेक्कन क्लब हिराबाग ब्रिज

डेक्कन क्लब हिराबाग ब्रिज
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शशिकांत मोडक व विजय केळकर जोडीला प्रथम स्थान

पुणे, ता. १७ ः डेक्कन क्लब हिराबाग आयोजित एमपी पेअर्स ब्रिज स्पर्धेत शशिकांत मोडक व विजय केळकर या जोडीने ३४८.२७ गुण मिळवून प्रथम क्रमांक मिळविला.
टिळक रोड येथील डेक्कन क्लब हिराबागच्या हॉलमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत मिलिंद भडभडे व चंद्रशेखर देशपांडे या जोडीने ३३९.७३ गुण मिळवून दुसरा क्रमांक, तर नितीन शिरोळे व शिरीष करकरे या जोडीने ३३२.८२ गुण मिळवून तिसरा क्रमांक मिळविला. या स्पर्धेत २४ जोड्यांनी भाग घेतला होता.
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