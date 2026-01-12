पुणे

CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांचा शेरो-शायरींतून निशाणा! विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका, पुण्यातील गुन्हेगारी मोडीत काढणार

‘तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना पोछता रहा,’
Cm Devendra Fadnavis

Cm Devendra Fadnavis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना पोछता रहा,’ अशा शेरो-शायरींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये विरोधकांना अप्रत्यक्ष लक्ष्य केले.

Loading content, please wait...
pune municipal corporation election
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com