शेळवेत 33 व्या वर्षी साजरी झाली केरकचऱ्याची होळी; प्रशांत वाघमारे या प्राथमिक शिक्षकाचा अनोखा उपक्रम
पंढरपूर : शेळवे येथे केरकचऱ्याची होळी रचून पर्यावरण संरक्षणाची शपथ घेताना विद्यार्थी, शिक्षक व ग्रामस्थ.
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. ३ : प्राथमिक शिक्षक प्रशांत वाघमारे यांनी शेळवे येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत केरकचऱ्याची होळी साजरी केली. गेल्या ३३ वर्षांपासून त्यांचा हा उपक्रम सुरू आहे. कोणताही लाकूडफाटा व गोवऱ्या न जाळता कचरा गोळा करून होळी साजरी करण्यात आली.
ग्रामस्वच्छते द्वारा विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांनी केरकचरा एकत्रित गोळा केला. त्यातील प्लास्टिकचे कागद वेगळे काढण्यात आले. होळीचे विधिवत पूजन संतोष बागल व सरपंच अनिल गाजरे यांनी केले. यावेळी मुख्याध्यापक प्रशांत वाघमारे यांनी ग्रामस्वच्छतेद्वारा गोळा होणाऱ्या केरकचऱ्याच्या आधुनिक होळीची माहिती दिली. सानिका गाजरे हिने होळीमध्ये कोणताही लाकूड फाटा व गोवऱ्या न जाळण्याची प्रतिज्ञा दिली. आरोही सुर्वे हिने पर्यावरण रक्षण व संवर्धनाची सर्वांना शपथ देऊन, नवीन वृक्ष लागवडीची प्रतिज्ञा घेतली. आलिशा शेख हिने अंधश्रद्धा न पाळता अनिष्ट रूढी, परंपरा, व्यसने, वाईट विचार होळीमध्ये जाळून टाकण्याची प्रतिज्ञा दिली. तर आरोही गाजरे हिने होळीमध्ये पोळी व पैसे न टाकता ते गरजूंना दान देण्याचे आवाहन केले.
यावेळी संभाजी गाजरे, अरुण गाजरे, नारायण गाजरे, हरिदास गाजरे, सद्दाम शेख, विजया गाजरे, सोमा सुर्वे, सदाशिव गाजरे, बाळासाहेब गाजरे, विद्यार्थी, शिक्षक व पालक उपस्थित होते.