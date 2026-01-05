नागठाणे क्रीडा पानासाठी
राष्ट्रीय आर्चरी स्पर्धेसाठी
शर्विल मानेची निवड
नागठाणे, ता. ५ : पाडळी (ता. सातारा) येथील शर्विल माने याची मणिपूरमधील इंफाळ येथे होणाऱ्या शालेय राष्ट्रीय आर्चरी स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघात निवड झाली आहे. तो १९ वर्षे वयोगटात कंपाउंड राऊंडमध्ये राज्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. अमरावती येथे झालेल्या शालेय राज्यस्तर आर्चरी स्पर्धेत सांघिक विभागात त्याने एक सुवर्णपदक व एक कांस्यपदक पटकाविले. वैयक्तिक विभागात त्याने एका रौप्यपदकाची कमाई केली. या कामगिरीच्या जोरावर त्याची राष्ट्रीय आर्चरी स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघात निवड झाली. शर्विल सध्या साताऱ्यातील लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालयात बारावी इयत्तेत शिकतो. आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रवीण सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो सराव करतो. क्रीडा शिक्षक प्रा. मेजर मोहन वीरकर, प्रा. हांगे, प्रा. चौगुले, प्रा. इनामदार, प्रा. महाडिक, शिरीष ननावरे, वडील राजेंद्र माने, आई सविता माने यांचेही मार्गदर्शन त्याला लाभले आहे.
जिल्हा क्रीडाधिकारी नितीन तारळकर, माजी पंचायत समिती सदस्य राजेंद्र ढाणे, सरपंच संजय ढाणे, प्राचार्य शेखर मोहिते, कोल्हापूर विभागीय शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष आर. वाय. जाधव, राजेंद्र माने, यशवंत गायकवाड, विजय यादव, संजय बारांगळे, संजय राजे, किरण यादव, कल्याण शिंदे, विठ्ठल देशमुख आदींनी त्याचे अभिनंदन केले.
शर्विल माने
