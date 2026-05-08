शेवगाव - दहावीच्या निकालात विविध शाळांची यशाची परंपरा कायम

शेवगावात निकालात मुलींची बाजी

शेवगाव, ता. ८ : इयत्ता दहावीच्या निकालात शहरातील विविध शाळांनी निकालाची परंपरा कायम राखली. मुलींनी निकालात बाजी मारली आहे.
भातकुडगाव हायस्कूलचा निकाल ९८.४० टक्के लागला. रेसिडेन्शिअल हायस्कूलचा निकाल ९२.२० टक्के लागला, श्रावणी विजय शेळके हिने ९९.८० टक्के मिळवत तालुक्यात प्रथम आली. श्रावणी विजय पुंडे हिने ९८.६० व्दितीय, ऋतुजा मोटकर व श्रेयसी कुलकर्णी ९७.८० टक्के मिळवत तृतीय आली. बाळासाहेब भारदे हायस्कूलमध्ये ऋचा तुकाराम चिक्षे ९७.४० (प्रथम), आदिती मुकुंद शेळके ९५.८० (द्वितीय), धनश्री प्रजापती ९४.८० (तृतीय) क्रमांक प्राप्त केला. करण देवकर आणि अथर्व काकडे यांनी ९४ टक्के गुणांसह चतुर्थ, तर शेळके आदित्यने ९३.२० टक्के गुणांसह पाचवा क्रमांक मिळवला. शाळेचा निकाल ८३.३३ टक्के लागला. आबासाहेब काकडे विद्यालयाचा निकाल ८६.२५ टक्के लागला. श्रेया देशमुख ९६.८० (प्रथम), श्रेया गरड ९३ (द्वितीय), तर श्रीकृष्ण खेडकर ९१.०६ टक्के मिळवत तृतीय आला. समर्थ ज्ञानदीप शाळेचा निकाल ७१ टक्के लागला. संस्कृती तुपे ८० टक्के (प्रथम), सोहम ढाकणे ७९.४० टक्के (द्वितीय), तर दीक्षा बनसोडे हिने ७४.४० टक्के तृतीय आली.

