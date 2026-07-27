Shikrapur Citizens Alert: सात अट्टल चोरटे ‘पब्लिक पोलिसींगअलर्ट’मुळे गजाआड; सजग नागरिकांचा शिक्रापूर-कोरेगाव बाजारात सन्मान

शिक्रापूर : गुन्हा घडण्याआधी नागरीक सजग असल्यावर काहे होते याचा प्रत्यय शिक्रापूर पोलिसांना आला तो असा की, शिक्रापूर आणि कोरेगाव भिमा येथील आठवडे बाजारात तब्बल ७ अट्टल चोरटे पकडले गेले व तीन गुन्हे दाखल झाल्याने दोन्ही बाजारातील चोरीचे गुन्हेच थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली. दरम्यान वरील तिनही गुन्ह्यात सजग राहिलेल्या सुरेश भांडवलकर, दिनेश भोरे, साईनाथ शिनगारे, सिकंदर शेख, रियाज शेख यांना शिक्रापूर पोलिसांनी खास पोलिस ठाण्यात बोलावून सन्मानित करुन प्रोत्साहित केले. .याबाबत अधिक माहिती अशी, शिक्रापूर पोलीस ठाणे हद्दीतील मोठे आठवडे बाजार असलेले शिक्रापूर, कोरेगाव भीमा व तळेगाव ढमढेरे येथे भर बाजारांमध्ये मोबाईल, दागिने आणि रोकड चोरीच्या घटनांनी नुसता कहर केला होता. चो-या व्हायच्या मात्र चोरटे काही हाताला लागत नव्हते. यावर पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी विशेष मोहिम राबवून सातत्यपूर्ण गस्त, ध्वनिक्षेपकाद्वारे जागृती आणि स्थानिकांना सतर्क राहण्याच्या सुचना यावर काम सुरू केले. यावर शिक्रापूर आठवडा बाजारात सारिका राजू जाधव व साक्षी मेघराज पवार (रा. मांतरवाडी, हडपसर) या दोघींना चोरी करताना सिकंदर शेख, रियाज शेख यांनी रंगेहात पकडले. याच धर्तीवर कोरेगाव भिमा येथील आठवडे बाजारात मालन सहदेव पवार, रेखा गणेश दगडे आणि सायली कार्तिक दगडे (सर्व रा. वाघोली, ता. हवेली) तसेच जावेद अजिज सय्यद व लुकमान सुलेमान सय्यद (रा. शिरूर) या सर्वांना वेगवेगळ्या ठिकाणी चो-या करताना सुरेश भांडवलकर, दिनेश भोरे, साईनाथ शिनगारे (रा.कोरेगाव भिमा) या स्थानिकांनी शिक्रापूर पोलिसांना रंगेहाथ पकडून दिले..वरील सर्व कारवायांमध्ये स्थानिक नागरिकांनी संशयितांची माहिती देणे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे आणि पोलिसांना तातडीने मदत करणे अशी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सुरेश भांडवलकर, दिनेश भोरे, साईनाथ शिनगारे, सिकंदर शेख, रियाज शेख या सजग नागरीकांनी स्वत:चा जिव धोक्यात घावून वरील सातही चोरट्यांना शिक्रापूर पोलिसांकरवी पकडून दिले. याच पब्लिक पोलिसींगबद्दल पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी वरील सर्वांना पोलीस ठाण्यात खास आमंत्रित करून पुष्पगुच्छ देवून सन्मानित केले. यावेळी अंमलदार संदीप कारंडे तसेच श्रावण गुपचे सुरेंद्र सरोदे, अजिंक्य कुदळे व मान्यवर ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.