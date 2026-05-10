पुणे

जातेगावात जुन्या वादातून दाम्पत्याला मारहाण

जातेगावात जुन्या वादातून दाम्पत्याला मारहाण
Published on

शिक्रापूर, ता. १० : जातेगाव बुद्रुक (ता. शिरूर) येथे शेतीच्या वादातून आणि जुन्या तक्रारीच्या रागातून एका दाम्पत्याला दगड व काठीने मारहाण करण्यात आली. याप्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी एकाच कुटुंबातील चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
दत्तात्रय संदीपान पवार, आशा दत्तात्रय पवार, आयुष दत्तात्रय पवार व गणेश दत्तात्रय पवार (सर्व रा. जातेगाव बुद्रुक) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. संतोष संदीपान पवार (वय ४५) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संतोष आणि दत्तात्रय या भावांमध्ये जमिनीचा जुना वाद आहे. संतोष शेतातून घरी परतत असताना आरोपींनी त्यांना अडवून शिवीगाळ करत मारहाण केली. पतीला वाचवण्यासाठी आलेल्या अश्विनी पवार यांनाही आरोपींनी जखमी केले. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस हवालदार गणेश करपे करत आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra local news
land dispute escalation
family attacked in Maharashtra
Shikrapur violence news
agricultural conflict in Pune district
stone and stick assault family case
Shikrapur police report
family feud in Shikrapur
agricultural land conflict resolution
Maharashtra crime updates
दाम्पत्यावर हल्ला
शिरूर तालुक्यातील गुन्हे
शेतीच्या वादातील हिंसा
शिक्रापूरातील गुन्हेगारी घटना
महाराष्ट्रातील कुटुंबीयांचा हिंसाचार
जखमी झालेल्या पती-पत्नीची लेकीच्या वाचवण्याची कहाणी