शिक्रापूर : निमगाव म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथील ८ एकर शेतजमिनीच्या खरेदीत दुसऱ्याच कंपनीचे धनादेश देऊन १ कोटी ९० लाख ३० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुजरात व पुण्यातील दोघांविरुद्ध शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी सांगितले की, निमगाव म्हाळुंगी येथील गट क्रमांक १०३७ व १०३८ मधील एकूण ८ एकर जमीन फिर्यादी अॅड. महेश विठ्ठलराव ढमढेरे (वय ४९) व निमगाव म्हाळुंगी येथील किरण काळे यांनी सन २०२३मध्ये एकत्र खरेदी केली होती..त्यातील ४ एकर फिर्यादींच्या नावावर होती. जुलै २०२४मध्ये काळे यांनी हितेश पटेल याला फिर्यादींकडे सदर जमीन खरेदी करण्यासाठी ग्राहक म्हणून आणले. आपण गुजराती व्यापारी असून, कंपनीसाठी जागा पसंत असल्याचे त्याने सांगितले. त्याच वेळी हितेश याने व्हिडिओ कॉलवरून अल्पेश पटेल याच्याशी ओळख करून दिली. फिर्यादीनुसार, हितेश याने अल्पेश, गौतम भट्टाचार्य व मोनिका भट्टाचार्य हे आपले भागीदार असून, गुजरातमध्ये ‘निरमा कंपनी’ व इतर मोठ्या कंपन्या त्यांच्या असल्याचे यावेळी सांगितले. तसेच, एकरी ४५ लाख दराने ८ एकरांचा व्यवहार ३ कोटी ६० लाखांना ठरला. यापैकी फिर्यादींचा हिस्सा १ कोटी ८० लाख रुपये होता. खरेदीखतावेळी २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी तळेगाव ढमढेरे येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीदार म्हणून अल्पेश पटेल याचे नाव होते. .याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी सांगितले की, निमगाव म्हाळुंगी येथील गट क्रमांक १०३७ व १०३८ मधील एकूण ८ एकर जमीन फिर्यादी अॅड. महेश विठ्ठलराव ढमढेरे (वय ४९) व निमगाव म्हाळुंगी येथील किरण काळे यांनी सन २०२३मध्ये एकत्र खरेदी केली होती. त्यातील ४ एकर फिर्यादींच्या नावावर होती. जुलै २०२४मध्ये काळे यांनी हितेश पटेल याला फिर्यादींकडे सदर जमीन खरेदी करण्यासाठी ग्राहक म्हणून आणले. आपण गुजराती व्यापारी असून, कंपनीसाठी जागा पसंत असल्याचे त्याने सांगितले. त्याच वेळी हितेश याने व्हिडिओ कॉलवरून अल्पेश पटेल याच्याशी ओळख करून दिली. फिर्यादीनुसार, हितेश याने अल्पेश, गौतम भट्टाचार्य व मोनिका भट्टाचार्य हे आपले भागीदार असून, गुजरातमध्ये ‘निरमा कंपनी’ व इतर मोठ्या कंपन्या त्यांच्या असल्याचे यावेळी सांगितले. तसेच, एकरी ४५ लाख दराने ८ एकरांचा व्यवहार ३ कोटी ६० लाखांना ठरला. यापैकी फिर्यादींचा हिस्सा १ कोटी ८० लाख रुपये होता. खरेदीखतावेळी २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी तळेगाव ढमढेरे येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीदार म्हणून अल्पेश पटेल याचे नाव होते. .आरोपींच्या सांगण्यावरून फिर्यादींनी स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्क, असे १० लाख ३० हजार रुपये स्वतःच्या बँक खात्यातून भरले. खरेदीखतात ९९ लाखांचे दोन धनादेश व २ लाख टीडीएसचा उल्लेख होता. फिर्यादींच्या हिश्श्याचा ९९ लाखांचा धनादेश दिल्लीतील कोटक महिंद्रा बँकेचा होता आणि तो मारेईट इलेक्ट्रॉनिक्स अँड रिसायकलिंग प्रा. लि. या कंपनीच्या नावाने होता. ही कंपनी आपलीच असल्याचे अल्पेश याने यावेळी सांगितले. खरेदीखतानंतर २५ लाख व ५५ लाखांचे आणखी दोन धनादेश फिर्यादीला देण्यात आले. त्याच दिवशी सायंकाळी हितेश याने ५५ लाखांचा धनादेश परत मागितला. त्या बदल्यात रोख रक्कम व नोंदणी शुल्काचे पैसे लगेच देतो, असे आश्वासन दिले. काळे सोबत असल्याने फिर्यादींनी विश्वास ठेवून धनादेश परत दिला. मात्र रोख रक्कम काही मिळालीच नाही. ‘रक्कम मोठी असल्याने ७-८ दिवस लागतील’ अशी कारणे यावेळी सांगण्यात आली..दरम्यान, ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ९९ लाख व २५ लाखांचे धनादेश बँकेत भरल्यावर खात्यात रक्कम नसल्याने ते बाउन्स झाले. त्यानंतर आरोपींनी फोन व मेसेजना प्रतिसाद देणे बंद केले. फिर्यादी धनादेश बाउन्सचा खटला दाखल करणार होते, तेव्हा व्यवहार रद्द करून देतो, केस करू नका अशी विनंती झाली. यात बराच काळ गेला. अखेर फिर्यादींनी न्यायालयात जाऊन धनादेश बाउन्सबद्दल खटला दाखल केला. त्यावेळी धनादेश भलत्याच व्यक्तीच्या कंपनीच्या खात्यातील असून, त्या कंपनीशी अल्पेश पटेल याचा कोणताही संबंध नसल्याचे फिर्यादींच्या लक्षात आले. त्यानुसार शिक्रापूर पोलिसांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल माहिती घेऊन अल्पेश किरीटभाई पटेल (रा. १०, घनशाम अलाप बंगल्याच्या बाजूला, अहमदाबाद सिटी, गुजरात) व हितेन वीराभाई पटेल (रा. मार्वल फ्राया, वाघेश्वर मंदिराचे मागे, वाघोली, पुणे) यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी दिली.या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक हनुमंतराव गिरी करत आहेत.आरोपी भोसले बँक गैरव्यवहारातही पुण्यातील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात १५ सप्टेंबर २०२१ मध्ये शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात वरील प्रकरणातील हितेन विराभाई पटेल हा आरोपी आहे. ४९६ कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणातील ७ हजार ३८० पानांच्या पुरवणी दोषारोपपत्रात हितेन याचा समावेश पुणे पोलिसांनी केलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.