पुणे

जातेगाव टपाल कार्यालयातून १८ हजारांची रोकड लांबवली

शिक्रापूर, ता. २० : जातेगाव बुद्रुक (ता. शिरूर) येथील टपाल कार्यालयामध्ये पोस्ट मास्टर समोरच दिवसाढवळ्या रक्कम लांबविण्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकरणी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी माहिती दिली की, जातेगाव बुद्रुक येथील टपाल कार्यालयात पोस्ट मास्टर सुरेश मारुती निलख (वय ६५, रा. मुखई, ता. शिरूर) हे मंगळवारी (ता. १९) नेहमीप्रमाणे कामकाज करत होते. यावेळी एक अनोळखी युवक तेथे आला. त्याने पोस्ट मास्टर यांच्याकडे सुट्ट्या पैशांची मागणी केली. मात्र, निलख हे अन्य कामात व्यग्र असताना संबंधित व्यक्तीने संधी साधत टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये हात घालून १८ हजार रुपयांची रोकड काढली. रक्कम घेऊन तो युवक पळून जाऊ लागल्याचे लक्षात येताच निलख, तसेच उपस्थित अन्य नागरिकांनी त्याला आवाज दिला. मात्र, त्याने बाहेर उभ्या असलेल्या दुचाकीवरून भरधाव पळ काढला.

