शिक्रापुरात हजारो लिटर पाण्याचा अपव्यय

शिक्रापूर, ता. १२ : भर उन्हाळ्यात पाणीटंचाई टिपेला पोचलेली असताना शिक्रापूर पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिनी फुटल्याने हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. त्यातून पाण्याची गळती होत आहे. ती त्वरित थांबविण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. याबाबत ग्रामविकास अधिकारी शिवाजी शिंदे यांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली.
शिक्रापूर (ता. शिरूर) येथील नागरिकांना दरवर्षीच्या उन्हाळ्यात पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावेच लागते. त्याचे कारण जलस्रोत आटणे, चासकमान कालव्याचे पाणी आवर्तन वेळेवर न होणे असे असते. सध्याच्या पाणीपुरवठा योजनेत कोंढापुरी येथील तलावातून पाणी आणून गावात पुरवठा केला जातो. अशातच कासारी फाटा परिसरात या योजनेची जलवाहिनी फुटल्याने दररोज मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. याबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून जलवाहिनीची दुरुस्ती करावी व होणारा पाण्याचा अपव्यय थांबवावा, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, ग्रामविकास अधिकारी शिवाजी शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की, येथील पाणीपुरवठा योजनेची जलवाहिनी फुटल्याची माहिती मिळाली आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत पाहणी करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला पत्र देण्यात येणार असून संबंधित दुरुस्ती लवकरात लवकर करण्यात येईल.
