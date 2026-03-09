पुणे

Shikrapur News : शिक्रापूरचा मयूर राऊत पोलिस उपनिरीक्षकपदी

मयूर राऊत या शेतकऱ्याच्या मुलाने जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर स्पर्धा परीक्षेत यश संपादित करून पोलीस उपनिरीक्षक पदाला घातली गवसणी.
Mayur Raut

Mayur Raut

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिक्रापूर - शिक्रापूर (ता. शिरूर येथील मयूर शिवाजी राऊत या शेतकऱ्याच्या मुलाने जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेत यश संपादित करून पोलीस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी घातली.

Loading content, please wait...
Shikrapur
motivational story
Sub inspector of police

Related Stories

No stories found.