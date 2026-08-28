पुणे

शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरणी आरोपींना कोठडी

शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरणी आरोपींना कोठडी
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वाकड, ता. २८ : वाकड येथील विवाहिता शिल्पा सचिन गवारे यांच्या आत्महत्या प्रकरणी अटक झालेल्या सासरच्या चार आरोपींना न्यायालयाने सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. शिल्पा यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे गुरुवारी (ता. २७) पहाटे उघडकीस आले. याप्रकरणी त्यांचे भाऊ संतोष कलाटे यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी शिल्पा यांचा पती सचिन उत्तम गवारे, सासरा उत्तम शिवराम गवारे, सासू संजीवनी उत्तम गवारे आणि दीर संदीप उत्तम गवारे यांना अटक केली आहे. माहेरून पैसे आणण्यासाठी तसेच वडिलोपार्जित मालमत्तेचा हिस्सा मिळावा म्हणून शिल्पा यांचा वारंवार मानसिक व शारीरिक छळ केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. विविध बाबींचा तपास, चौकशी आणि इतर पुरावे संकलित करण्यासाठी पोलिस कोठडीची मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
दरम्यान, सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कलाटे कुटुंबीयांनी केली आहे.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची सूचना
शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शुक्रवारी वाकड पोलिसांची भेट घेऊन तपासाबाबत माहिती घेतली. आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी सखोल तपास करण्याची सूचना त्यांनी दिली.
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