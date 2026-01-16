शिराळे येथे गळफास घेऊन आत्महत्या
जयंत गायकवाड
शिराळे येथील व्यक्तीची
गळफास घेऊन आत्महत्या
पांगरी, ता. १६ : बार्शी तालुक्यातील शिराळे (ता. बार्शी) येथे ४७ वर्षीय व्यक्तीने आर्थिक अडचणीमुळे तणावात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १६) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास उघडकीस आली. जयंत महादेव गायकवाड (वय ४७, रा. शिराळे) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे.
याबाबत श्रीहरी नामदेव गायकवाड (वय ४९, रा. शिराळे) यांनी पांगरी पोलिसांत दिलेल्या खबरमध्ये म्हटले आहे की, जयंत गायकवाड हे आपल्या कुटुंबासह शिराळे येथे वास्तव्यास होते. आर्थिक अडचणीमुळे ते काही काळापासून मानसिक तणावात होते. शुक्रवारी दुपारी घरातील हॉललगत असलेल्या खोलीत लोखंडी आडूला गमजाच्या साह्याने त्यांनी गळफास घेतला. त्यांना तातडीने पांगरी ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणी पांगरी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, अधिक तपास सहायक फौजदार प्रकाश मांजरे करीत आहेत.
