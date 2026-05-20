उपसा सिंचन योजना

निधी अभावी वीस वर्षांपासून काम रखडले
- १९९७ युती सरकारच्या कार्यकाळात योजनेला मिळाली मंजुरी.
- १.७३ टीएमसी पाणी आरक्षित
- मूळ योजना ४६ कोटी १७ लाख. आता ४०० कोटी हून अधिक खर्च.
- १४,२०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्याची क्षमता.
- निधी अभावी वीस वर्ष काम रखडले. सध्या पहिला टप्पा पूर्ण. दुसऱ्या टप्प्यातही बहुतांश कामे पूर्ण.


पहिल्या टप्प्यातील काही गावांना योजनेतून पाणी
- योजना कधी मंजूर झाली : १९९६, सुप्रमा २०१८
- उजनी धरणातून येणारे ३.१८ टीएमसी पाणी आरक्षित
- मूळ योजना ८७ कोटी ४८ रुपयांच्या किमतीची. सध्याची प्रशासकीय मान्यता ४१२ कोटी रुपये
- योजनेमुळे अक्कलकोट तालुक्यातील १०,११० हेक्टर, तर दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ७,५०० हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली येणार
- गेल्या ३० वर्षात वारंवार निधी वाचून काम रखडले. सध्या योजना अंतिम टप्प्यात. पहिल्या टप्प्यातील काही गावांना योजनेचे पाणी मिळत आहे.

भूसंपादन, रेल्वे रुळ ओलांड्याचे काम प्रलंबित
देगाव योजना २००४ पासून भूसंपादन, निधीची कमतरता, रेल्वे रुळ ओलांड्याचे प्रलंबित काम यामुळे रखडली आहे. या योजेतून उत्तर सोलापूर अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील गावांना पाणी मिळणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित कामांना गती देण्याची गरज आहे.

- योजना कधी मंजूर झाली : 2004
- योजनेसाठी उजनी धरणातून किती पाणी राखीव : 2.78 टीएमसी
- मूळ योजना किती कोटींची : 450 कोटी
- सध्याची किंमत : 651 कोटी
- किती क्षेत्र ओलीताखाली येणार : 15,599 हेक्टर

