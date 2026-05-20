लोगो : शिरापूर उपसा सिंचन योजना
निधी अभावी वीस वर्षांपासून काम रखडले
- १९९७ युती सरकारच्या कार्यकाळात योजनेला मिळाली मंजुरी.
- १.७३ टीएमसी पाणी आरक्षित
- मूळ योजना ४६ कोटी १७ लाख. आता ४०० कोटी हून अधिक खर्च.
- १४,२०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्याची क्षमता.
- निधी अभावी वीस वर्ष काम रखडले. सध्या पहिला टप्पा पूर्ण. दुसऱ्या टप्प्यातही बहुतांश कामे पूर्ण.
लोगो : एकरूख उपसा सिंचन योजना
पहिल्या टप्प्यातील काही गावांना योजनेतून पाणी
- योजना कधी मंजूर झाली : १९९६, सुप्रमा २०१८
- उजनी धरणातून येणारे ३.१८ टीएमसी पाणी आरक्षित
- मूळ योजना ८७ कोटी ४८ रुपयांच्या किमतीची. सध्याची प्रशासकीय मान्यता ४१२ कोटी रुपये
- योजनेमुळे अक्कलकोट तालुक्यातील १०,११० हेक्टर, तर दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ७,५०० हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली येणार
- गेल्या ३० वर्षात वारंवार निधी वाचून काम रखडले. सध्या योजना अंतिम टप्प्यात. पहिल्या टप्प्यातील काही गावांना योजनेचे पाणी मिळत आहे.
लोगो : देगाव योजना
भूसंपादन, रेल्वे रुळ ओलांड्याचे काम प्रलंबित
देगाव योजना २००४ पासून भूसंपादन, निधीची कमतरता, रेल्वे रुळ ओलांड्याचे प्रलंबित काम यामुळे रखडली आहे. या योजेतून उत्तर सोलापूर अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील गावांना पाणी मिळणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित कामांना गती देण्याची गरज आहे.
- योजना कधी मंजूर झाली : 2004
- योजनेसाठी उजनी धरणातून किती पाणी राखीव : 2.78 टीएमसी
- मूळ योजना किती कोटींची : 450 कोटी
- सध्याची किंमत : 651 कोटी
- किती क्षेत्र ओलीताखाली येणार : 15,599 हेक्टर
