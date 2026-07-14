पुणे

Pune: शिरदाळ्यात वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे आणि समस्थ ग्रामस्थ शिरदाळे यांच्या वतीने वृक्षरोपण

Tree Plantation Drive Organised in Shirdale Village: शिरदाळे, वृक्षारोपण आणि आंबेगाव येथे ग्रामस्थांच्या पुढाकारातून पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात आली
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुदाम बिडकर

पारगाव: शिरदाळे ता. आंबेगाव येथे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे आणि समस्थ ग्रामस्थ शिरदाळे यांच्या वतीने वृक्षरोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

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