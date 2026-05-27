Shirur APMC Election : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक झाली जाहिर

शिरूर - डिसेंबर २०२२ पासून प्रशासकराज असलेल्या शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक अखेर जाहिर झाली असून, पाच जुलै ला होणाऱ्या या निवडणूकीचे प्रशासनाकडून रणशिंग फुंकताच राजकीय घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. नवीन सहकार नियमानूसार दहा गुंठेच्या वर क्षेत्र असलेल्या तालुक्यातील कुठल्याही शेतकऱ्याला ही निवडणूक लढविता येणार असल्याने उमेदवारांची संख्या वाढण्याची चिन्हे आहेत..सन २०२२ ला शिरूर बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासनाकडे कारभार आला होता. त्यानंतर अनेकदा निवडणूकांचे नगारे वाजायचे, पण काही ना काही कारणास्तव गेले चार वर्षे निवडणूकांचा कार्यक्रम पुढे ढकलला जायचा. अखेर राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडून निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहिर झाला असून, संचालक मंडळाच्या १८ जागांसाठी शुक्रवार (ता. २९) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत..चार जून पर्यंत उमेदवारी दाखल करता येणार असून, पाच जून ला प्राप्त उमेदवारी अर्जांची छानणी होणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी २२ जून ही अखेरची मुदत असून, पाच जुलैला मतदान होणार आहे. मतमोजणी झाल्यानंतर लगेचच मतमोजणी होऊन निकाल जाहिर केले जाणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक हरिश्चंद्र कांबळे यांनी दिली..सेवा सहकारी मतदार संघाच्या एकूण ११ जागांपैकी सात खूल्या असून, दोन महिलांसाठी तर इतर मागास प्रवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती साठी प्रत्येकी एक जागा राखीव आहे. ग्रामपंचायत मतदार संघातील एकूण चार जागांपैकी दोन खूल्या असून, अनुसूचीत जाती जमाती व आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी प्रत्येकी एक जागा आहे. व्यापारी आडते मतदार संघातून दोन तर हमाल - मापाडी मतदार संघातून एक प्रतिनिधी निवडला जाणार आहे..शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर गेले काही वर्षे राष्टवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व असले तरी तत्पूर्वीच्या संचालक मंडळामध्ये अनेक गमती - जमती होऊन काही महत्वाकांक्षी नेत्यांनी धांदल उडवली होती. शिरूर बाजार समितीच्या वर्चस्वाचा आणि सत्तासमीकरणाचा इतिहास कायमच रोचक राहिलेला आहे. त्यामुळे या निवडणूकीत काय राजकीय घडामोडी घडतात आणि नेमके कुणाचे वर्चस्व प्रस्थापित होणार याकडे शेतकरी, मतदारांसह सर्वसामान्यांचेही लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.