Shirur Annabhau Sathe Smarak Andolan: अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी शिरूरमध्ये रास्ता रोको; दादाभाऊ लोखंडे यांचे उपोषण चिघळले, प्रशासनाशी चर्चा फिसकटली

शिरूर : साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकाच्या मागणीसाठी गेल्या चार दिवसांपासून शांततामय व सनदशीर मार्गाने उपोषणाला बसलेल्या लहूजी शक्ती सेनेचे जिल्हा कोअर कमिटीचे अध्यक्ष दादाभाऊ लोखंडे यांना पाठिंब्यासाठी आज समाजबांधवांनी शहरातून जाणारा पुणे - नगर रस्ता दोन तासांहून अधिक काळ रोखून धरला. या रस्त्यावरील वाहतूक इतर मार्गांनी वळविल्याने फारशी वाहतूक कोंडी झाली नाही, मात्र अचानक झालेल्या रास्ता रोको मुळे पोलिस दलासह प्रशासनाची धावपळ उडाली. .अण्णाभाऊ साठे यांचे शिरूर शहरात उचित स्मारक उभारावे व लाटेआळी तसेच इंदिरानगर येथे त्यांच्या नावाने स्वागत कमान उभारावी या मागणीसाठी दादाभाऊ लोखंडे व विनोद उर्फ पप्पू साठे हे गेल्या चार दिवसांपासून येथील नगर परिषदेच्या मंगल कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले आहेत. महसूल व नगर परिषद प्रशासनाने त्यांच्याशी मागण्यांबाबत चर्चा केली. मात्र, स्मारक उभारण्याच्या ठोस निर्णयाशिवाय उपोषण न सोडण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केल्याने प्रशासकीय पातळीवर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. याच मागणीसाठी दादाभाऊ लोखंडे यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्येही आठ दिवसांचे उपोषण केले होते. आणि त्यानंतर आता चार दिवस उलटूनही प्रशासन पातळीवर केवळ कागदी घोडेच नाचविले जात असल्याच्या निषेधार्थ गुरूवारी आंदोलनस्थळी शहरातून जाणाऱ्या पुणे - नगर रस्त्यावर समाजबांधवांनी ठिय्या दिला. भर पावसात झालेल्या या रास्ता रोको आंदोलनात महिलांचा सहभाग उल्लेखनीय होता. नगरसेवक उमेश शेळके, कारेगावचे उपसरपंच नागेश शेलार, भाजप महिला आघाडीच्या शहर अध्यक्षा प्रिया बिरादार, मातंग एकता आंदोलनाचे तालुकाध्यक्ष सतीश बागवे, जिल्हा संघटक विजय उर्फ लाला जगधने, लहूजी शक्ती सेनेच्या युवा आघाडीचे तालुकाध्यक्ष विशाल जोगदंड, माजी नगरसेविका रेश्मा लोखंडे, भीमछावा संघटनेचे अध्यक्ष चेतन साठे, भूमीपुत्र प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुशांत कुटे, बबईताई नाडे, वनिता शेलार, अवीनाश साबळे, संध्या जाधव, राम शेंडगे, सविता साळवे, रियाज शेख, कविता बोरगे, रेश्मा गायकवाड, कमल जोगदंड, सिंधुबाई साठे, स्वप्नाली जगधने आदींसह तरूण या रास्ता रोको मध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. अण्णाभाऊंच्या जयजयकाराबरोबरच छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जय लहूजी च्या घोषणांनी आंदोलकांनी परीसर दणाणून सोडला..अचानक झालेल्या या रास्ता रोको मुळे पोलिस दलाची धावपळ उडाली. पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण, सागर शेळके यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के व नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील यांनी आंदोलनस्थळी येऊन स्मारकाबाबत ठोस आश्वासन दिल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार व्यक्त करीत आंदोलक व विशेषतः महिला भगिनी भर पावसातही रस्त्यावर ठाण मांडून बसल्या. तहसिलदार म्हस्के, मुख्याधिकारी पाटील, पोलिस निरीक्षक पाटील, नगर परिषदेच्या समाजकल्याण समितीच्या सभापती स्वाती साठे, नगरसेवक नीलेश पवार, सागर नरवडे, संतोष थेऊरकर यांनी मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली. कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष सुरेश थोरात, बबनराव वाळके, डॉ. संतोष पोटे, सचिन राजापूरे आदी यावेळी उपस्थित होते..अण्णाभाऊ साठे यांच्या नियोजीत स्मारकासाठीच्या १५ गुंठे जागेची अतितातडीची मोजणी करण्याबाबत भूमी अभिलेख च्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. त्याचबरोबरच या जागेसाठीचे शासकीय शुल्क नगर परिषदेने भरले आहे. जागेची मोजणी व जागा नगर परिषदेकडे हस्तांत केल्यानंतर स्मारक उभारणीबाबत पुढील प्रक्रिया केली जाईल, असे आश्वासन तहसिलदार म्हस्के व मुख्याधिकारी पाटील यांनी दिले. मात्र, त्याने आंदोलकांचे समाधान झाले नाही. त्याचवेळी अण्णाभाऊंचे स्मारक उभारण्याबाबत प्रशासन चालढकल करीत असल्याचा आरोप करीत आंदोलकांनी घोषणाबाजी सुरू केल्याने मोठा गोंधळ झाला. त्यामुळे प्रशासन व आंदोलकांमधील चर्चा फिसकटली. त्याचवेळी चार दिवस उपोषण करूनही शासनाला जाग येत नसेल तर स्मारकासाठी मी बलिदान द्यायला तयार असून, उद्यापासून पाणी सुद्धा पिणार नसल्याचा निर्धार लोखंडे यांनी व्यक्त केला..प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसादसाहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकाच्या कामाबाबत प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद आल्याने दादाभाऊ लोखंडे यांनी आज रात्री उशिरा उपोषण स्थगित केले. तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के व मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत स्मारकाच्या नियोजित जागेची मोजणी, पंचनामा, जागा हस्तांतरण या प्रक्रिया येत्या १५ ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण केल्या जातील असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर लोखंडे यांनी फळांचा रस घेऊन उपोषण सोडले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.