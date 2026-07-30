पुणे

Shirur Annabhau Sathe Smarak Andolan: अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी शिरूरमध्ये रास्ता रोको; दादाभाऊ लोखंडे यांचे उपोषण चिघळले, प्रशासनाशी चर्चा फिसकटली

अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी उपोषणाला बसलेल्या दादाभाऊ लोखंडे यांना पाठिंबा देत समाजबांधवांचा पुणे-नगर महामार्गावर रास्ता रोको; भर पावसात महिलांसह मोठी गर्दी
Annabhau Sathe Memorial Protest

Annabhau Sathe Memorial Protest

Sakal

नितीन बारवकर, शिरूर
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शिरूर : साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकाच्या मागणीसाठी गेल्या चार दिवसांपासून शांततामय व सनदशीर मार्गाने उपोषणाला बसलेल्या लहूजी शक्ती सेनेचे जिल्हा कोअर कमिटीचे अध्यक्ष दादाभाऊ लोखंडे यांना पाठिंब्यासाठी आज समाजबांधवांनी शहरातून जाणारा पुणे - नगर रस्ता दोन तासांहून अधिक काळ रोखून धरला. या रस्त्यावरील वाहतूक इतर मार्गांनी वळविल्याने फारशी वाहतूक कोंडी झाली नाही, मात्र अचानक झालेल्या रास्ता रोको मुळे पोलिस दलासह प्रशासनाची धावपळ उडाली.

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