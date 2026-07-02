Shirur Market Polls: शिरूर बाजार समितीची निवडणूक तापली; शेतकरी प्रश्न बाजूला, महायुती विरुद्ध स्वाभिमानी पॅनेलमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची धग

शिरूर : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीची रणधुमाळी अंतिम टप्प्यात आली असताना शेतकरी हिताच्या विषयांना तिलांजली देत दोन्ही बाजूंनी आरोप - प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. आमदार माऊली कटके केवळ निवडणूकीपूरते उगवत असल्याचा आरोप एका बाजूने तापविला असताना दुसऱ्या बाजूने घोडगंगा साखर कारखाना बंद चा मु्द्दा पुन्हा नव्या दमाने उचलणयात आला आहे. शेती व शेतकरी हे विषय बाजूला पडले असून, अर्थकारणासह नात्या - गोत्याच्या राजकारणाला कमालीचे महत्व आले आहे. .रविवारी (ता. ५) शिरूर बाजार समितीच्या १८ जागांसाठी निवडणूक होत असून, बाजार समितीवरील वर्चस्वासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप व शिवसेना पुरस्कृत 'महायुती शेतकरी विकास पॅनेल' व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, कॉंग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष पुरस्कृत 'स्वाभिमानी शेतकरी विकास पॅनेल' यांच्यात सरळ लढत होत आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष एका पॅनेलकडे तर तालुकाध्यक्ष दुसऱ्या पॅनेलमध्ये दिसत असून, भाजपचे पदाधिकारी - कार्यकर्तेही याच दोन पॅनेलमध्ये विभागले गेले आहेत. नूकत्याच झालेल्या जिल्हा परीषद, पंचायत समिती व त्यापूर्वी झालेल्या नगर परिषदेच्या निवडणूकीत महायुतीअंतर्गत भाजप व राष्ट्रवादी स्वबळावर लढल्याने एकमेकांविरोधातील धार तीव्र झाली होती. त्या निवडणूकीतील जय - पराजयाचे सावट या निवडणूकीवर पडले असून, एकमेकांचे उट्टे काढण्यासाठी पुन्हा तलवारी पाजळल्या आहेत. माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील व आमदार माऊली कटके यांच्या खांद्याला खांदा लावून भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद, तालुकाध्यक्ष सुधीर ढमढेरे हे महायुती पॅनेलच्या प्रचारात उतरले असताना अशोक पवार यांच्या बाजूने ठामठोक उभे राहात जयश्री पलांडे, राहुल पाचर्णे यांनी स्वाभिमानी शेतकरी पॅनेलच्या विजयासाठी कंबर कसली आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शिरूरचे दिवंगत आमदार बाबूराव पाचर्णे यांचे फोटो दोन्ही बाजूंच्या पॅनेलने आपल्या प्रचारात वापरले असून, पक्षीय अस्मिता गुंडाळून ठेवत नात्यागोत्यांना कुरवाळले जात आहे. राजकारणात कुणीच कुणाचा कायमचा दोस्त वा शत्रू नसतो, हे या निवडणूकीतील प्रचाराच्या निमीत्ताने आणि प्रचारयंत्रणेतील डावपेचांवरून अधोरेखित झाले आहे..आमदार कटके हे तालुक्यात फिरकत नाहीत, फक्त निवडणूका आल्या की उगवतात, दीड वर्षांत कुठलीही विकासकामे झाली नाहीत, त्यांना शेतीच्या पाण्याचे नियोजन जमले नसल्याच्या आरोपांची राळ पवार गटाकडून उडवून दिली असताना, महायुतीच्या नेत्यांकडून घोडगंगा बंद चा मुद्दा पुन्हा तापविण्यात आला आहे. तालुक्यातील सहकार अशोक पवारांनी घरातच जिरविल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी लावून धरला आहे. वळसे पाटील आणि कटके हे शासनातील महत्वाचे घटक असून, त्यांच्या माध्यमातूनच तालुक्यात विकासगंगा अवतरेल, असे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. बाहुबली, पैसेवाल्या उमेदवारांवरून मोठी चर्चा होत असताना ती देखील शेतकऱ्यांचीच लेकरं असल्याचा युक्तीवाद केला जात आहे. सत्ताधारी असलेल्या वळसे पाटील व कटके यांना विरोधी आघाडीकडून आरोपांच्या पायखुट्या घातल्या जात असताना बेभान सुटलेल्या विरोधकांना आवरण्यासाठी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून तितक्याच मार्मिक शब्दांची वेसण घातली जात आहे..शिरूर बाजार समितीचे शिरूरचे छत्रपती शिवाजी महाराज मुख्य बाजार आवारासह जांबूत, वडगाव रासाई, तळेगाव ढमढेरे, पिंपळे जगताप, पाबळ व शिरूर येथे उपबाजार आहेत. बाजार समितीच्या मालकीची तालुक्यात ६९ एकर स्थावर मालमत्ता (जमीन) असून, सद्यस्थितीत सुमारे २७५ कोटी रूपयांची वार्षिक उलाढाल असते. चार कोटी नव्वद लाख रूपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या या बाजार समितीमार्फत शेतीमालाबरोबरच, जनावरांचा बाजार, व्यापारी संकुल, शेतकरी बाजार चालविला जातो..भागाचा व सामाजिक समतोल राखताना अशोक पवार यांनी बऱ्यापैकी शेतकरी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार दिले असताना महायुतीच्या पॅनेलमधून सहा उमेदवार हे रांजणगाव - कारेगाव या एकाच जिल्हा परिषद गटातील आहेत. त्यातच, पैसेवाल्यांचा पॅनेल म्हणून सत्ताधारी गटावर विरोधकांनी तोफ डागली असताना अशोक पवारांच्या जिव्हारी लागणारा 'घोडगंगा बंद' चा मुद्दा पुन्हा पद्धतशीरपणे बाहेर काढण्यात आला आहे. महायुतीकडे सत्तेसह प्रभावी नेत्यांचा पाठिंबा दिसत असताना स्वाभिमानी शेतकरी पॅनेल संघटनात्मक ताकदीच्या जोरावर मैदानात उतरले आहे..शिरूर बाजार समितीच्या निवडणूकीत सेवा सहकारी संस्था मतदार संघातील ११ जागांसाठी १५८९ मतदार असून, ग्रामपंचायत मतदार संघाच्या चार जागांसाठी २०६ मतदार आहेत. व्यापारी - आडते मतदार संघाच्या दोन जागांसाठी ४६४ तर हमाल - मापाडी साठीच्या एका जागेसाठी १३७ मतदार आहेत. एकूण दोन हजार ३९६ मतदार १८ जागांचे भवितव्य ठरविणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.