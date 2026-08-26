Shirur Crime: शिरूर बीएसएनएल कार्यालय फोडून सोन्या-चांदीचे दागिने लांबवणारी टोळी जेरबंद; १८.५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

शिरूर : शिरूर शहरातील बीएसनएनल चे कार्यालय फोडून तेथील मदरबोर्ड व इतर साहित्य चोरून नेतानाच तेथील कर्मचाऱ्याच्या कपाटातून रोख रकमेसह सोन्या - चांदीचे दागिने चोरून नेणाऱ्या तिघांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले. पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने शिरूर व सासवड पोलिसांच्या मदतीने ही धाडसी कारवाई केली. गजाआड केलेल्या या टोळीकडून तब्बल १८ लाख पन्नास हजार रूपये किंमतीचे सोन्या - चांदीचे दागिने हस्तगत करण्यात आले. .सूरज भीमा निंबाळकर (रा. डोरलेवाडी, ता. बारामती, जि. पुणे) तसेच शंकर तायप्पा घोरपडे व संग्राम लाला शिंदे (दोघे रा. लासुर्णे, ता. इंदापूर, जि. पुणे) अशी घरफोडी केलेल्या चोरट्यांची नावे असून, सुरवातीला त्यांना पोलिस कोठडी मिळाली होती. तपासानंतर व सोन्या - चांदीचे दागिने जप्त केल्यानंतर त्यांना आता न्यायालयीन कोठडीत ठेवले आहे. १२ सप्टेंबरला रात्री त्यांनी येथील बीएसएनल च्या कार्यालयाचे प्रवेशद्वार तोडून कार्यालयात प्रवेश केला. तेथील फ्रेमचे मदरबोर्ड व इतर किंमती वस्तूंसह तेथील एका कर्मचाऱ्याने कपाटात ठेवलेले पैसे व सोन्या - चांदीचे दागिनेही त्यांनी लांबविले. .शिरूर पोलिसांनी या गुन्ह्याची नोंद केल्यानंतर तपासावर लक्ष केंद्रीत केले. दरम्यान, या गंभीर गुन्ह्याचा स्थानिक गुन्हे शाखेकडूनही समांतर तपास करण्यात आला. शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले व बारामतीचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, शिरूरचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, सासवड चे पोलिस निरीक्षक संतोष घोळवे यांच्यासह फौजदार सुधीर वाळूंज, बाळासाहेब कारंडे व परमेश्वर गोडसे, सहायक फौजदार शिवाजी निकम, पोलिस हवालदार अक्षय यादव, महेश खरात, शैलेश स्वामी, गुलाब पाटील, सुलतान डांगे, रहीस मुलानी, संजय पड्याळ, तुषार पंदारे, जनार्दन शेळके, संजू जाधव, राजू मोमीन, विकास पाटील, सागर धुमाळ, तुषार लोंढे, प्रवीण शेंडे या पथकाने कसून तपास केला..घटनास्थळाचे बारकाईने निरीक्षण करताना २५ हून अधिक सीसीटीव्ही फूटेज तपासण्यात आले. तपास पथकाने मालमत्तेच्या गुन्ह्याबाबत संशयित ठिकाणे, गुन्ह्यांची वेळ, गुन्हेगारांची कार्यपद्धती याचा आढावा घेत गोपनीय माहिती व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे संशयितांचा ठावठिकाणा शोधून काढला. त्यातून संशयित चोरटे लासूर्णे भागात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तपास पथकाने पाळत ठेवून तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून सुमारे १२१ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे तसेच दोनशे ग्रॅम वजनाचे चांदीचे दागिने जप्त करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.