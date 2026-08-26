पुणे

Shirur Crime: शिरूर बीएसएनएल कार्यालय फोडून सोन्या-चांदीचे दागिने लांबवणारी टोळी जेरबंद; १८.५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

शिरूरमधील बीएसएनएल कार्यालय फोडून सोन्या-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम लांबवणाऱ्या तिघा चोरट्यांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण पथक व शिरूर-सासवड पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत अटक
BSNL office break-in solved; ₹18.5 lakh jewellery recovered.

BSNL office break-in solved; ₹18.5 lakh jewellery recovered.

Sakal

नितीन बारवकर
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शिरूर : शिरूर शहरातील बीएसनएनल चे कार्यालय फोडून तेथील मदरबोर्ड व इतर साहित्य चोरून नेतानाच तेथील कर्मचाऱ्याच्या कपाटातून रोख रकमेसह सोन्या - चांदीचे दागिने चोरून नेणाऱ्या तिघांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले. पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने शिरूर व सासवड पोलिसांच्या मदतीने ही धाडसी कारवाई केली. गजाआड केलेल्या या टोळीकडून तब्बल १८ लाख पन्नास हजार रूपये किंमतीचे सोन्या - चांदीचे दागिने हस्तगत करण्यात आले.

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