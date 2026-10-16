Shirur Gun Firing : चोरट्यांनी सोसायटीत चोरीच्या उद्देशाने घरात घुसून केला गोळीबार; पायाला गोळी लागल्याने मेडिकल व्यावसायिक जखमी

शिरूर - शहरातील भाजी बाजार परीसरात महिलेच्या डोक्याला बंदूक लावून मंगळसूत्र हिसकावण्याच्या कालच्या प्रयत्नानंतर आज पहाटे चोरट्यांनी येथील आनंद सोसायटीत चोरीच्या उद्देशाने एका घरात घुसून गोळीबार केला. यात डाव्या पायाला गोळी लागल्याने मेडिकल व्यावसायिक जखमी झाला असून, या घटनेनंतर परीसरात खळबळ उडाली. गोळीबाराच्या या थरारक घटनेदरम्यान, १२ वर्षांच्या मुलीसह व्यापाऱ्याच्या कुटूंबियांकडून चोरट्याला जोरदार प्रतिकार झाल्याने त्याला हात हलवत पळ काढावा लागला..उमेश चंदनमल छाजेड (वय-४५, रा. आनंद सोसायटी, शिरूर) असे गोळीबारात जखमी झालेल्या व्यावसायिकाचे नाव असून, येथे प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी त्यांना पुण्यातील खासगी रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी लुटमारीच्या उद्देशाने बेकायदा अग्निशस्त्र बाळगून जीवघेणा हल्ला केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, उमेश छाजेड हे घरातील पाळीव कुत्रा भुंकू लागल्याने जागे झाले. पहाटे साडेचारच्या सुमारास ते त्याला फेरफटका मारण्यासाठी घराच्या मागील दरवाजाने बाहेर घेऊन आले. त्यावेळी त्यांनी दरवाजा ओढून घेतला होता. मात्र, काही वेळाने ते पुन्हा घरी आले तेव्हा दरवाजा उघडा दिसल्याने त्यांना चोरांचा संशय आला. कुत्र्याला किचनजवळ बांधून ते हॉलमध्ये आले असता तेथे दबा धरून बसलेला चोरटा दिसल्याने त्यांनी चोर चोर असा आरडाओरडा केला..त्यावेळी चोरट्याने त्यांच्यावर झडप घातली. त्यांच्यात झटापट सुरू होताच हॉलमध्ये झोपलेले त्यांचे वडील चंदनमल, आई लिलाबाई, मुलगी मानवी तसेच बेडरूममध्ये झोपलेल्या पत्नी प्रिया या त्यांच्या मदतीसाठी धावल्या. सर्वांनी चोराला पकडताच त्याने त्यांच्या तावडीतून सुटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्वांनीच त्याला दाबून धरल्याने त्याने कंबरेला लावलेले पिस्तूल काढले..त्यामुळे सगळेजण मागे हटले असता त्याने उमेश छाजेड यांच्या डोक्याजवळ पिस्तूल रोखून आता जिवंतच सोडत नाही, असे म्हणत खटका दाबण्याचा प्रयत्न करताच प्रिया छाजेड व मानवी छाजेड यांनी झडप घालून पिस्तूल पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्या झटापटीत खाली पडलेल्या चोरट्याने फायरींग केली. ती गोळी उमेश छाजेड यांच्या डाव्या पायाच्या पोटरीला लागली. त्यानंतरही चोरट्याने आणखी एक गोळी झाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ती पिस्तूलमध्येच अडकली. या दरम्यान, आक्रमक झालेल्या छाजेड परीवाराने चोरट्याकडील पिस्तूल हिसकावून घेतला. त्यामुळे बिथरलेल्या चोरट्याने आक्रमक होत स्वतःची सुटका करून घेत पळ काढला..स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनूसार व परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेज च्या चित्रणातून हा चोरटा मध्यरात्री अडीच वाजेपासून आनंद सोसायटीत इतरत्र फिरत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याने छाजेड यांच्या घरासमोरील अजित ओस्तवाल यांच्या बंगल्याच्या गॅलरीतून घरात प्रवेश केला व तेथील कपाट फोडून घरफोडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे पोलिस तपासातून निष्पन्न झाले.दरम्यान, या गंभीर घटनेनंतर अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. शुभम कुमार, शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले, शिरूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक हणमंत नकाते, शुभम चव्हाण, गोविंद खटींग यांनी पोलिस पथकासह घटनास्थळी भेट दिली. घटनास्थळी चोरट्याने फायर केल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्याच्या शोधासाठी चार पोलिस पथके रवाना करण्यात आल्याचे शुभम कुमार यांनी सांगितले..पिस्तूल हातात असलेल्या चोरट्यासोबत वडीलांची झटापट चाललेली आणि दोघेही खाली पडलेले पाहून उमेश छाजेड यांच्या १२ वर्षीय मानवी या मुलीने मोठ्या धाडसाने चोरट्याला प्रतिकार करण्यास सुरवात केली. हातापायांनी चोरट्यावर प्रहार करीत ती वडीलांची ढाल बनली. या अनाहूत व आक्रमक प्रतिकाराने चोरटा गांगरून गेला. चोरट्याला पकडण्यासाठी मानवी तीच्या आईने त्याचा शर्ट धरला. परंतू तो हिसका मारून पळून गेला. तेव्हा शर्ट त्यांच्या हातात राहिला आणि चोरटा बनियनवरच पळून गेला. मानवी व छाजेड कुटूंबियांच्या या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.