शिरूर : व्यावसायिक कारणासाठी सुमारे एक कोटी ८२ लाख रूपये व्याजाने घेऊन त्यापोटी दोन कोटी तीस लाख रूपये परत करूनही पुण्यातील व्यापाऱ्याने दिलेल्या त्रासाला व व्याजापोटी केलेल्या पैशांच्या मागणीला, मारहाणीला कंटाळून येथील व्यावसायिकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सावकारकीच्या जाचातून झालेल्या या घटनेने आणि आत्महत्या केलेल्या व्यावसायिकाने मृत्यूपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीने खळबळ उडाली असून, शिरूर पोलिसांकडून या प्रकरणाबाबत गुप्तता पाळली जात असल्याच्या संशयातून संतापाचे वातावरण पसरले आहे. .संजय राजमल बलदोटा (वय ५७, रा. सैनिक सोसायटी, शिरूर) असे आत्महत्या केलेल्या व्यावसायिकाचे नाव असून, त्यांचे पूत्र ऋषभ संजय बलदोटा यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून दिपेश चंदनमल दुगड व ज्योतीकुमारी दिपेश दुगड (दोघे रा. कोंढवा, पुणे) यांच्यासह अनिल घेगडे (रा. गोलेगाव, ता. शिरूर), कुणाल बोरा व केतन बोरा (दोघे रा. शिरूर) यांच्याविरूद्ध शिरूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, मूळचे बार्शी येथील व्यावसायिक संजय बलदोटा हे सन २०२२ मध्ये व्यवसायाच्या निमीत्ताने शिरूर येथे स्थायिक झाले. व्यावसायिक कारणासाठी त्यांनी जानेवारी महिन्यात दिपेश दुगड व ज्योतीकुमारी दुगड यांच्याकडून एक कोटी ८२ लाख रूपये व्याजाने घेतले. पुढे व्यवसायाची घडी बसल्यानंतर वेळोवेळी मिळून एकूण दोन कोटी दहा लाख रूपये ऑनलाईन स्वरूपात त्यांचे बॅंक खात्यावर व वीस लाख रूपये रोखीने दिले. अनिल घेगडे याच्याकडूनही १४ लाख रूपये घेतले होते व ठरलेल्या वेळेत ते व्याजासहीत परत करूनही गेल्या दोन महिन्यांपासून तो आणखी १२ लाख व्याजाचे द्यावे लागतील नाहीतर उचलून नेईल, असे धमकावत होता..व्यवहार पूर्ण झाला असतानाही दुगड दांपत्याने गेल्या महिनाभरापासून संजय बलदोटा व त्यांचा मुलगा ऋषभ यांना वेळोवेळी फोन करून व्याजाचे आणखी २३ लाख रूपये द्यावे लागतील, नाहीतर तुमच्या घरी गुंड पाठवू, तुमचे घर जाळून टाकू, तुम्हाला मारून टाकू अशा धमक्या दिल्या. गेल्या रविवारी (ता. २२) बलदोटा कुटूंबिय बाहेरगावी गेले असताना काही अनोळखी व्यक्तींनी त्यांच्या घराजवळ येऊन धमक्या दिल्या. घरमालकाकडून व शेजाऱ्यांकडून ही माहिती समजल्यानंतर बलदोटा कुटूंबीय घाबरले..दरम्यान, गुरूवारी (ता. २६) सकाळी सव्वाआठच्या सुमारास संजय बलदोटा यांनी सैनिक सोसायटीजवळील पाण्याच्या टाकीजवळील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी लिहून ठेवलेली चिठ्ठी शवविच्छेदनावेळी त्यांच्या खिशात सापडली. त्या आधारे शिरूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण करीत आहेत.नितीन बारवकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.