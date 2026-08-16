Shirur Bypass Crash: शिरूर बायपासवर पुन्हा बळी; तुटलेल्या दुभाजकातून दुचाकी नेणे जीवावर बेतले

शिरूर : शिरूर शहराबाहेरून (बायपास) जाणाऱ्या पुणे - अहिल्यानगर रस्त्यावर पाच दिवसांपूर्वी झालेल्या भीषण अपघाताची धग अद्याप शमलेली नसताना आणि बाह्यवळण मार्गाच्या भयावह दूरवस्थेची धूळ अद्याप पूर्णपणे खाली बसलेली नसतानाच आज या बायपासवर पुन्हा एका दूचाकीस्वाराचा बळी गेला. तुटलेल्या दूभाजकातून दूचाकी घातल्यानंतर मुख्य रस्त्याला लागत असतानाच मागून आलेल्या भरधाव मोटारीची धडक दूचाकीला बसल्याने व काही अंतर दूचाकीसह फरफटत नेल्याने सोमनाथ विठ्ठल बोऱ्हाडे (वय ३०, रा. बोऱ्हाडे मळा, ता. शिरूर, जि. पुणे) या तरूणाचा मृत्यु झाला. .अपघातानंतर घटनास्थळी मोठा जमाव जमला होता. त्यावेळी अनेकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. शिरूर बायपासची हद्द कुणाच्या अखत्यारीत येते, यावरून सार्वजनिक बांधकाम खाते, रस्ते विकास प्राधिकरण आणि जागतिक बॅंक प्रकल्पांतर्गत टोलवाटोलवी सुरू असतानाच शिरूर पोलिसांकडूनही केवळ बॅरिकेड लावून आपली जबाबदारी संपली, अशी भूमिका घेतली गेल्याने आजची दूर्घटना घडल्याचा संताप huजमावातून व्यक्त झाला. गेल्या मंगळवारी (ता. ११) याच बायपासवर चार वाहनांच्या विचित्र अपघातात दोघांना जीव गमवावा लागला होता. बासपासवरील पाषाणमळ्याजवळील तुटलेल्या दुभाजकाजवळून यु टर्न घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या एन्डेवर या मोटारीला मागून भरधाव आलेल्या कंटेनर ने ठोकरले. त्यामुळे एन्डेवर मोटार दूभाजकाजवळ उभ्या असलेल्या दूचाकीस्वारावर जाऊन आदळली व दोन्ही वाहने विरूद्ध बाजूला आली. त्याचवेळी छत्रपती संभाजीनगर कडे जाणाऱ्या बसने या दोन्ही वाहनांना ठोकरले. त्यात दूचाकीस्वार प्रथमेश प्रकाश लाड (वय ३०, रा. शिरूर बायपास) व उद्योजक किशोर नामदेव यादव (वय ३८, रा. वाडेगव्हाण, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) यांचा मृत्यु झाला..या घटनेनंतर शिरूर बायपासवर सार्वजनिक बांधकाम खाते, पोलिस, शिरूर नगर परिषद व शिरूर ग्रामपंचायत च्या माध्यमातून विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या. पाषाणमळ्याजवळील दूर्घटनेला कारणीभूत ठरलेला दूभाजक पक्के बांधकाम करून बुजविला तर गंगा पेट्रोलियम, कोळपे हॉस्पिटल या चौकांत बॅरिकेडस लावून बाबूराव नगर व परिसरातून येणारे अनधिकृत मार्ग बंद करण्यात आले. तरीही बायपासवरील दूभाजकाची झालेली दूरवस्था व ते ठिकठिकाणी तुटलेले असल्याच्या वास्तवावर 'सकाळ' ने वृत्त व छायाचित्राच्या माध्यमातून प्रकाशझोत टाकल्यानंतरही दुरूस्तीबाबत कुठल्याही यंत्रणेने पुढाकार घेतला नाही..आजच्या अपघातावेळी बोऱ्हाडे मळा येथून सोमनाथ बोऱ्हाडे हे आपल्या दूचाकीवरून शिरूरच्या बाबूराव नगर मधे कामासाठी येत होते. विघ्नहर्ता हॉस्पिटलच्या पुढे तुटलेल्या डिव्हायडर मधून त्यांनी दूचाकी पुढे नेली. मात्र, त्याचवेळी नगरहून पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव मोटारीने त्यांना ठोकरले. यात दूचाकीवरून उडून रस्त्यावर जोरात आपटले गेल्याने ते गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर मोटारचालक न थांबता निघून गेला. दूचाकीला धडक देणारी मोटार पांढऱ्या रंगाची स्वीफ्ट होती, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. स्थानिक तरूणांनी जखमी अवस्थेतील बोऱ्हाडे यांना खासगी रूग्णालयात हलविले. तेथील उपचारानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी पुण्याला नेले जात होते. मात्र, छाती, डोक्याला गंभीर जखमा होऊन मोठा रक्तस्त्राव झाल्याने रस्त्यातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. मृत सोमनाथ बोऱ्हाडे हे प्रतिथयश उद्योजक असून, राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे तालुका उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. बोऱ्हाडे यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, भाऊ व दोन वर्षांची मुलगी असा परिवार आहे..शिरूर बायपासवर मंगळवारी झालेल्या अपघाताच्या घटनेनंतर पाषाण मळा ते विघ्नहर्ता हॉस्पिटलजवळील तुटलेले दूभाजक ३८ बॅरिकेडस लावून बंदीस्त केले आहेत. दूभाजक बंद करून अपघात कमी होतील, अशी अपेक्षा असताना रस्ता ओलांडण्यासाठी सिताबाई थिटे डी फार्मसी कॉलेजजवळील सर्विस रोडने सर्वच लहान - मोठी वाहने भुयारी मार्गाकडे जातात. त्यातच शिरूर शहरातून बायपास ला व बाबूराव नगरला येण्यासाठी देखील हाच एकमेव मार्ग असल्याने या मार्गावर मोठा ताण येतो. गेल्या दोन - तीन दिवसांपासून या सर्विस रोडसह भुयारी मार्गातही वाहतूक कोंडी होताना दिसत आहे. या गर्दीमुळेच सोमनाथ बोऱ्हाडे यांनी त्या मार्गाने जाण्याऐवजी तुटलेल्या दूभाजकातून दूचाकी नेण्याचा प्रयत्न केला असावा, असा संशय स्थानिक प्रत्यक्षदर्शींनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.