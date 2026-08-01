Shirur Court Crime: कामाचे आमिष दाखवून तरुणाची लूट; शिरूर न्यायालयाकडून चोरट्याला १५ महिने कठोर कारावास, दंडाची शिक्षा

शिरूर : कामाच्या शोधात असलेल्या तरूणाला काम देण्याच्या अमीषाने एकांतात नेऊन मारहाण करून त्याची दूचाकी व मोबाईल फोन चोरून नेणाऱ्या चोरट्याला शिरूर न्यायालयाने १५ महिने कठोर कारावासासह दोन हजार रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. रांजणगाव एमआयडीसीत नोकरीचे अमीष दाखवून फसवणूकीचे प्रकार वाढले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिरूर न्यायालयाच्या या निकालाने अशा 'नस्त्या उद्योगांना' पायबंद बसणार आहे. .मारूती मसाराव मस्के (रा. कुंभारी, ता. पुसद, जि. यवतमाळ) असे शिक्षा झालेल्या चोरट्याचे नाव आहे. मस्के याने आपल्या एका अल्पवयीन साथीदारासह महेश ईश्वर वारके (रा. लांडेवस्ती, रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर, जि. पुणे) या कामाच्या शोधात असलेल्या तरूणाला काम देण्याचे अमीष दाखवून शिरूर शहरापासून जवळच महाजन मळा परिसरात एकांतवासात नेले व तेथे मारहाण करून रस्त्याच्या कडेला ढकलून देत त्याची दूचाकी व मोबाईल फोन चोरून पळ काढला होता. पाच जुलै २०२५ रोजी घडलेल्या फसवणूकीच्या व चोरीच्या प्रकारानंतर वारके यांनी शिरूर पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली होती. चंद्रपूर जिल्ह्यातील केडीझर (ता. मूल) या गावचे रहिवासी असलेले वारके रांजणगाव येथे वास्तव्यास होते व घटनेच्या दिवशी दुपारी तीन च्या सुमारास कामाच्या शोधात कारेगाव (ता. शिरूर) येथील कामगार नाक्यावर येऊन थांबले होते. त्यावेळी दोघेजण कामाला येतो का, असे म्हणाल्याने वारके हे त्यांना आपल्या दूचाकीवर (क्र. एमएच ३४ बीयु ०८९२) घेऊन कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी निघाले. शिरूर जवळील महाजन मळ्यात आल्यानंतर त्या दोघांनी एका शेताच्या कडेला दूचाकी थांबविण्यास सांगितले व एका उसाच्या शेतात नेऊन या शेतातील उस कापायचा हेच काम असल्याचे सांगितले. तथापि, शेतीतील कामे मी करीत नसल्याचे वारके यांनी सांगितल्याने तिघेही पुन्हा कारेगावच्या दिशेने निघाले. त्यावेळी दोघांनी वारके यांना शॉर्टकट ने गाडी घेण्यास सांगून बोऱ्हाडे मळा (ता. शिरूर) येथील निर्जन रस्त्यावर नेले व लघुशंका करण्यासाठी दूचाकी थांबवून वारके यांना मारहाण केली व दूचाकी आणि मोबाईल घेऊन पलायन केले..वारके यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे, पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण यांनी पथकासह या घटनेचा तपास केला. तांत्रिक विश्लेषण व कारेगाव कामगार नाक्याजवळील २५ हून अधिक सीसीटीव्ही तपासून मस्के याच्यासह त्याच्या एका अल्पवयीन साथीदाराला कारेगाव परिसरातून जेरबंद केल्यानंतर खटला दाखल केला. सरकारी वकील सागर कदम, कोर्ट पैरवी पोलिस निरीक्षक संतोष घोळवे, कोर्ट अंमलदार किरण खराडे यांनी न्यायालयीन कामकाजाचा पाठपुरावा केला. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. डी. वानखेडे यांच्या कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एका गरीब कामगाराच्या असहायतेचा फायदा घेऊन, त्याला कामाचे अमीष दाखवून, त्याच्याच दूचाकीवरून प्रवास करून त्यालाच लूटणाऱ्या मस्के याच्यावर आरोप निश्चीत करून न्यायाधीश वानखेडे यांनी मस्के याला दीड वर्षे कठोर कारावास आणि दोन हजार रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. मस्के याच्या अल्पवयीन साथीदाराची सुधारगृहात रवाणगी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.