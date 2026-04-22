Shirur Law & Order: : शिरूर तालुका नशामुक्तीसाठी तहसिलसमोर आठव्या दिवशीही सत्याग्रह; पोलिस प्रशासनावर निष्क्रियतेचे आरोप

शिरूर : शिरूर शहर व परिसरातील बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच शिरूर तालुका नशामुक्त करण्याच्या मागणीसाठी येथील तहसिल कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन करणारे सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश वाळूंज यांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा इशारा आज दिला. दरम्यान, सत्याग्रह आंदोलनाच्या आठव्या दिवशी वाळूंज यांची आई, पत्नी व दोन्ही मुलींनी आज आंदोलनस्थळी थांबून दिवसभर अन्नत्याग केला. .शिरूर शहर व परिसरातील वाढती गुन्हेगारी, तरूणाईभोवती पडलेला एमडी चा विळखा, हातभट्टी दारूचे पेव, अवैध धंदे, जुगार, मटका, चोऱ्या, दादागिरी, भाईगिरी आणि वाढत्या गुन्हेगारीकडे शासनाचे व विशेषतः पोलिस प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूकीच्या मागणीसाठी नीलेश वाळूंज गेल्या बुधवार (ता. १५) पासून तहसिल कार्यालयासमोर ठिय्या देऊन बसले आहेत. या सत्याग्रह आंदोलनाला विविध संघटनांचा पाठिंबा वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाळूंज यांची आई मंदा, पत्नी अश्विनी, तसेच मुली नक्षत्रा व मान्यता यांनी आज आंदोलनस्थळ गाठले. अन्नत्याग करून दिवसभर त्या आंदोलनात सहभागी झाल्या. वाळूंज यांचे गाव असलेल्या अण्णापूर (ता. शिरूर) येथील कपिल घावटे, संजय कुरंदळे, प्रदीप दसगुडे, भाऊसाहेब शिंदे, जयश्री कानडे यांनीही आंदोलनस्थळी भेट देऊन सत्याग्रह आंदोलनाला पाठिंबा दिला..आंदोलनकाळात प्रांताधिकारी विठ्ठल जोशी, तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्यासह शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, शिरूरचे पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांनी वाळूंज यांची भेट घेऊन मागण्यांबाबत चर्चा केली. मात्र, हे प्रश्न वरिष्ठ पातळीवरील असल्याने जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा पोलिस अधिक्षकांनी दखल घ्यावी, अशी भूमिका वाळूंज यांनी मांडल्याने आंदोलनातून मार्ग निघू शकला नाही. दरम्यान, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदिपसिंह गिल यांनीही भ्रमणध्वनीद्वारे वाळूंज यांच्याशी त्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली. एक - दोन दिवसांत गिल हे शिरूरला येऊन नागरीक हिताच्या या समस्यांबाबत चर्चा करतील, अशी अपेक्षा आहे. तसे न झाल्यास स्थानिक नागरीक, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना सोबत घेऊन आंदोलनाची व्याप्ती वाढविली जाईल, असा इशारा वाळूंज यांनी दिला..कायदा - सुव्यवस्था बिघडली असताना, रोज कुठे ना कुठे काही ना काही अनुचित प्रकार घडत असताना, एलसीबी व एफडीए कडून एमडी, गुटख्याच्या कारवाया होत असताना शिरूर पोलिसांनी कारवाईचा देखावा उभा करून सर्वसामान्य नागरीकांची दिशाभूल करू नये. गुन्हे घटल्याचा दावा करणाऱ्या पोलिसांनी जरा ग्रामीण भागाच्या अंतरंगात डोळे उघडे ठेवून डोकवावे म्हणजे किती भयावह चित्र आहे, ते लक्षात येईल.नीलेश वाळूंज, सामाजिक कार्यकर्ते.