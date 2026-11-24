शिरूर : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील गजबजलेल्या मुंबई बाजार परिसरात आज भरदिवसा घरफोडीचा प्रकार घडला. भर पेठेतील बंद घराच्या मागील बाजूची खिडकी फोडून चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला व सुमारे दोन तोळे वजनाच्या दागिन्यांसह सव्वादोन लाख रूपयांची रोकड चोरून नेली. रात्री उशिरापर्यंत शिरूर पोलिस ठाण्यात याबाबत फिर्याद नोंदविण्याचे काम चालू होते. .मुंबई बाजार परीसरात राहणारे शहरातील प्रसिद्ध वकील ॲड. शिरीष भिकाजी लोळगे यांच्या घरी घरफोडीचा हा प्रकार घडल्याने खळबळ उडाळी. ॲड. लोळगे हे मुलगा आदित्य व सूनबाईंसह एका नातेवाईकाच्या लग्नासाठी आज सकाळी पुणे येथे गेले होते. लग्नसमारंभ उरकून सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास ते घरी परतले. घराचा पुढील दरवाजा उघडून आत आल्यावर मागील दरवाजा उघडा दिसल्याने त्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचूकली. त्यांनी तातडीने आतील बाजूस जावून पाहिले तेव्हा घराच्या मागील बाजूस असलेल्या वाड्यालगत स्वयंपाकघराची खिडकी तोडल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी घरात जावून पाहिले असता स्वयंपाकगृहाजवळील खोलीतील कपाटाचे दार तुटल्याचे व या कपाटातून दोन लाख दहा हजार रूपयांची रोकड तसेच इतर एका खोलीतील कपाटातून साधारण अडीच लाख रूपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने व दोन लाख दहा हजार रुपये रोख असा ऐवज चोरीला गेला आहे.त्यांनी तातडीने आपला मुलगा आदित्य व इतर सहकारी मित्रांना कळवून पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी सहकारी पोलिस पथकासह घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली व पोलिस पथकाला तपासाच्या सूचना दिल्या. पोलिसांनी केलेल्या पाहणीत ॲड. लोळगे यांच्या घराच्या मागील बाजूस मोकळा वाडा आहे. त्याच्या शेजारी मोकळी जागा आहे. या जागेतून येऊन वाड्याच्या भिंतीवरून चोरट्यांनी आत उडी मारली. त्यानंतर स्वयंपाकगृहाची खिडकी तोडून एकाला आत पाठविले. त्याने आत जावून मागील बाजूचा दरवाजा उघडून इतर चोरट्यांना आत घेतले व काही वेळातच त्यांनी घरातील दागिने व रोख रकमेसह चीजवस्तूंवर हात साफ केला. चोरी केल्यानंतर चोरट्यांनी मागील बाजूनेच पलायन केले असल्याचा पोलिसांचा संशय असून, त्यादृष्टीने तपास केला जात असल्याचे पोलिस निरीक्षक पाटील यांनी सांगितले. घटनास्थळी श्वानपथक बोलावले असून, त्यामाध्यमातून चोरट्यांचा माग काढला जाईल, असे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, सायंकाळी पाच च्या सुमारास घरफोडीचा हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ॲड. लोळगे यांच्या घरासमोर मोठी गर्दी जमली. त्यांच्या मित्रपरीवाराने घरी येऊन त्यांना व त्यांच्या कुटूंबियांना धीर व दिलासा दिला. दरम्यान भर बाजारपेठेतील या मोठ्या घरफोडीने परीसरात खळबळ उडाली. शहराच्या विविध भागात व उपनगरांत चोरट्यांचा उपद्रव जाणवू लागला असून, दररोज रात्रीच्या वेळी कुठल्या ना कुठल्या भागात चोरटे दिसत असल्याच्या तक्रारी येऊन लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढविण्याची मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.