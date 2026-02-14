पुणे

Pune Accident : मध्यरात्री भरधाव ट्रकची कारला भीषण धडक; पुण्यात बाप-लेकीसह मेहुण्याचा जागीच अंत, 'ती' भेट ठरली अखेरची...

Fatal Truck-Car Collision Near Nalevasti in Shirur Taluka : शिरूर तालुक्यातील नलगे वस्ती येथे मध्यरात्री ट्रक आणि कारच्या समोरासमोर धडकेत पवन काळे, त्यांची मुलगी आणि मेहुण्याचा मृत्यू झाला. पत्नी गंभीर जखमी असून पुण्यात उपचार सुरू आहेत.
आंधळगाव : न्हावरे–चौफुला राष्ट्रीय महामार्गावरील नागरगाव (ता. शिरूर)हद्दीतील नलगे वस्ती येथे शनिवारी (ता.१४) मध्यरात्री भरधाव ट्रकने समोरून येणाऱ्या मोटारीला दिलेल्या भीषण धडकेत (Shirur Accident) एकाच कुटुंबातील बाप, चिमुकली मुलगी आणि मेहुणा जागीच ठार झाले, तर पत्नी गंभीर जखमी अवस्थेत मृत्यूशी झुंज देत आहे. निमोणे गावावर शोककळा पसरविणारी ही घटना संतापजनक ठरली आहे. (Maharashtra Road Accident)

