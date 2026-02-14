Pune Accident : मध्यरात्री भरधाव ट्रकची कारला भीषण धडक; पुण्यात बाप-लेकीसह मेहुण्याचा जागीच अंत, 'ती' भेट ठरली अखेरची...

-प्रमोल कुसेकरआंधळगाव : न्हावरे–चौफुला राष्ट्रीय महामार्गावरील नागरगाव (ता. शिरूर)हद्दीतील नलगे वस्ती येथे शनिवारी (ता.१४) मध्यरात्री भरधाव ट्रकने समोरून येणाऱ्या मोटारीला दिलेल्या भीषण धडकेत (Shirur Accident) एकाच कुटुंबातील बाप, चिमुकली मुलगी आणि मेहुणा जागीच ठार झाले, तर पत्नी गंभीर जखमी अवस्थेत मृत्यूशी झुंज देत आहे. निमोणे गावावर शोककळा पसरविणारी ही घटना संतापजनक ठरली आहे. (Maharashtra Road Accident).पोलिसांनी (Police) दिलेल्या माहितीनुसार, निमोणे येथील पवन काळे हे पत्नी, मुलगी व मेहुण्यासह कोल्हापूर येथे शिक्षणासाठी असलेल्या मुलाला भेटून परत येत होते. नागरगाव हद्दीतील नलगे वस्ती येथे रात्री सुमारे १२.४५ वाजण्याच्या सुमारास शिरूरकडून येणाऱ्या ट्रक (एम.एच ०९ ई.एम २४६४) ने त्यांच्या मोटार क्र (एम.एच १२ एस.क्यू ५४४१) ला समोरासमोर जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती, की कारचा पुढील भाग अक्षरशः चकनाचूर झाला..Road Accident : काळजाचा थरकाप उडवणारा भीषण तिहेरी अपघात! 'लाँग ड्राईव्ह' बेतली जीवावर; दुचाकीस्वारासह सहा बारावीचे विद्यार्थी जागीच ठार.या अपघातात पवन राजहंस काळे (३४) व त्यांची चिमुकली मुलगी आराध्या काळे (९), दोघे रा. निमोणे, तसेच मेहुणे बाळासाहेब प्रकाश नागवडे (३८, सध्या रा. बाबुराव नगर, शिरूर; मूळ रा. गुनवडी, जि. अहील्यानगर) यांचा मृत्यू झाला. वंदना पवन काळे (३०) या गंभीर जखमी असून त्यांना तातडीने पुणे येथे हलविण्यात आले आहे..अपघातानंतर परिसरात एकच आक्रोश उसळला. स्थानिक ग्रामस्थांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत गाडीत अडकलेल्यांना बाहेर काढले. जखमींना प्रथम चौफुला येथील रुग्णालयात, तर नंतर न्हावरा ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले. डॉक्टरांनी तिघांना मृत घोषित करताच कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. या प्रकरणी ट्रकचालक धनराज काशिनाथ भिसे (रा. भिसे वाघुली, जि. लातूर) याच्याविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक नकाते करत आहेत..Supe Baramati History : बारामतीच्या इतिहासात नवी भर! सिद्धेश्वर मंदिराच्या बांधकामाचे 300 वर्षांपूर्वीचे शिलालेख उघड, मराठा काळातील संस्कृतीचे दर्शन.ट्रक भरधाव व निष्काळजीपणे चालवून वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवल्यामुळे हा अपघात घडल्याचा आरोप फिर्यादी संजय काळे यांनी केला आहे. दरम्यान, या महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे प्रशासनाच्या वाहतूक नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मध्यरात्रीच्या या रक्तरंजित अपघाताने ‘भरधाव वेग’ पुन्हा एकदा जीवघेणा ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे..प्रसिद्ध द्राक्ष उत्पादकाचा दुर्दैवी अंतमृत पवन राजहंस काळे हे निमोणे येथील माजी सरपंच श्याम काळे यांचे बंधू होते. पवन काळे हे परिसरातील प्रगतशील व प्रसिद्ध द्राक्ष उत्पादक शेतकरी म्हणून ओळखले जात होते. शेतीत नवनवीन प्रयोग, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दर्जेदार उत्पादनासाठी त्यांची विशेष ख्याती होती. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी द्राक्ष शेतीत विविध सुधारित पद्धती अवलंबून उत्पादनात वाढ साधली होती. त्यांच्या अकाली निधनाने निमोणे परिसरातील शेतकरीवर्गात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.