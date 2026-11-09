Shirur News: दिवाळीसाठी भरलेला माल आगीत खाक; शिरूरमधील व्यावसायिकाचे दुकान-गोदाम राख, शिरूरकरांचा मदतीचा हात

शिरूर : शहरातील लाटेआळी परीसरातील स्टेशनरी व खेळणीच्या दुकानाला आणि दुकानाशेजारील गोदामाला काल रात्री बाराच्या सुमारास अचानक आग लागली. या भीषण आगीत दुकान व गोदाम जळून खाक झाले असून, सुमारे तीस लाख रूपयांहून अधिकचा माल बेचिराख झाला. एकूण साठ लाख रूपयांचे नूकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आकाशात फुटलेल्या फटाक्यांच्या ठिणग्या या दुकानावर व गोदामावर पडल्याने आग लागल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...शहरातील लाटेआळी परीसरातील कडक वाड्याशेजारी अशोक टाक यांचे कटलरी, स्टेशनरी माल व खेळण्यांचे दुकान असून, शेजारीच गोदाम आहे. रविवारी (ता. ८) रात्री साडेअकराच्या सुमारास ते दुकान व गोदाम बंद करून शेजारीच असलेल्या घरी गेल्यानंतर काही वेळाने गोदामातून मोठ्या प्रमाणात धूर येत असल्याचे शेजाऱ्यांनी त्यांना कळविले. ते व त्यांचा मुलगा तेजस यांनी दुकानाकडे धाव घेऊन दरवाजा उघडला असता मोठ्या प्रमाणात धूराचे लोळ दरवाजातून बाहेर पडू लागले. काही वेळात गोदाम व दुकानाला आगीच्या ज्वाळांनी वेढले. स्थानिक तरूणांनी पाणी टाकून आग विझविण्याचा प्रयत्न केला मात्र काही वेळातच आगीने रौद्ररूप धारण केले. दूरवरून आगीच्या प्रचंड ज्वाळा दिसत होत्या. .त्यामुळे परीसरात घबराट पसरली. दरम्यान, संपत दसगुडे हे पाण्याचा टॅंकर घेऊन घटनास्थळी आले. त्यांनी पाण्याचा मारा करून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोपर्यंत दुकान व गोदाम चोहोबाजूने आगीच्या ज्वाळांनी वेढले होते. दरम्यान, नगर परिषदेचे अग्निशामक पथक तसेच रांजणगाव एमआयडीसी फायर ब्रिगेड चा आगीचा बंब घटनास्थळी पोहचला. या पथकांनी दोन्ही बाजूंनी सुमारे दोन तासांहून अधिक काळ पाण्याचा मारा केल्यानंतर मध्यरात्री दोन च्या सुमारास आग आटोक्यात आली. या आगीत दुकानातील सर्व कटलरी, स्टेशनरी साहित्य तसेच खेळणी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. गोदाम व दुकानही जळून खाक झाले. आगीचे स्वरूप इतके रौद्र होते की गोदामाचे पत्रे, आतील लोखंडी जिने व इतर साहित्य लालबुंद झाले होते. आज दुपारपर्यंत आग धुमसत होती..होते नव्हते ते सारेच उध्वस्तअशोक टाक या व्यावसायिकाने अत्यंत कष्टातून, जिद्दीने आणि मेहनतीने व्यवसायात प्रगती साधली होती. छोट्याशा हातगाडीवर खेळणी विकत काही वर्षांपूर्वी त्यांनी लाटेआळी परीसरात छोटेखानी दुकान टाकले होते. त्या दुकानाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर त्यांनी दुकानाची व्याप्ती वाढवली होती व माल ठेवण्यासाठी मोठे पत्र्याचे गोदामही उभारले होते. दिवाळीसाठी म्हणून त्यांनी दुकान व गोदामात मोठ्या प्रमाणात माल भरून ठेवला होता. गोदामाच्या वरील बाजूस हवा येण्यासाठी छतावर ठेवलेल्या व्हेंटीलेशन मधून आकाशात फुटलेल्या फटाक्यांच्या ठिणग्या आत पडून आग लागली. त्यात सुमारे २५ लाख रूपयांचे दुकान व गोदाम तसेच इतर साहित्य आणि तीस लाख रूपयांचा माल जळून खाक झाला. ऐन दिवाळीच्या दिवशी टाक कुटूंबियांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी झाली. अचानक ओढवलेल्या या संकटाने टाक कुटूंबीय हवालदील झाले. अशोक टाक व त्यांचा मुलगा तेजस तर ओक्साबोक्शी रडू लागले. त्यावेळी उपस्थितांनाही गहिवरून आले. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन परीस्थितीची पाहणी केली व जळीत क्षेत्राचा पंचनामा केला..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.मदतीसाठी शिरूरकर सरसावलेदरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच नगर परीषदेतील सर्व पदाधिकारी, विविध सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते घटनास्थळी दाखल झाले. टाक कुटूंबियांप्रती केवळ कोरडी सहानुभूती न दाखविता त्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याचा निर्धार शिरूरकरांनी केला. या मोठ्या संकटातून सावरण्यासाठी प्रत्येक शिरूरकराने या कुटूंबाला केवळ सहानुभूतीचा आधार न देता प्रत्यक्ष मदतीचा हात द्यावा, असे आवाहन नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे यांनी केले. आगीच्या दूर्घटनेने संकटात सापडलेल्या टाक कुटूंबाला सावरण्यासाठी त्यांनी स्वतःचे एक लाख रूपये, उपनगराध्यक्ष नितीन पाचर्णे यांनी पन्नास हजार रूपये तर नगर परिषदेतील सभापती, नगरसेवकांनी मिळून दीड लाख रूपयांची मदत दिली. अभिजीत पाचर्णे, सुनील जाधव, एजाज बागवान, नीलेश पवार, नीलेश गाडेकर, संतोष थेऊरकर, सागर नरवडे, उमेश शेळके, संगिता मल्लाव, सुनिता कुरूंदळे, आयेशा सय्यद, रिंकूताई जगताप, स्वाती साठे, सुनिता भुजबळ, पूजा पोटावळे, स्वीटी शिंदे हे नगरसेवक यावेळी उपस्थित होते.दरम्यान, माजी नगराध्यक्ष रवींद्र ढोबळे व नसीम खान यांच्यासह मितेश गादिया, अमोल चव्हाण, डॉ. सुनिता पोटे व राजेंद्र लोळगे या नगरसेवकांनी तसेच रवी गोसावी, हाफीज बागवान, अविनाश जाधव, गणेश कोळपकर, नीलेश जाधव यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.