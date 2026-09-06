पुणे

Shirur Ganeshotsav : शिरूर पोलिसांचा इशारा : डीजे, लेझर लाईटला बंदी; पर्यावरणपूरक, सामाजिक बांधिलकीचा गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन

गणेशोत्सवात सामाजिक सलोखा, पर्यावरणपूरक साजरा आणि ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी शिरूर पोलिसांचे कडक निर्देश; नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईची चेतावणी
Shirur Police urge peaceful, eco-friendly Ganeshotsav celebrations

Shirur Police urge peaceful, eco-friendly Ganeshotsav celebrations

Sakal

नितीन बारवकर, शिरूर
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शिरूर : "गणेशोत्सव हा केवळ तरूणाईच्या जल्लोषाचा उत्सव न राहता सर्व समाजाच्या सलोख्याचा, ऐक्याचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा सोहळा व्हावा", अशी अपेक्षा शिरूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी येथे व्यक्त केली. गणेशोत्सवासाठी शासनाने घालून दिलेले नियम हे निर्बंध न मानता त्याचे आचरण करावे व आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करूनच गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

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