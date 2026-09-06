Shirur Ganeshotsav : शिरूर पोलिसांचा इशारा : डीजे, लेझर लाईटला बंदी; पर्यावरणपूरक, सामाजिक बांधिलकीचा गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन

शिरूर : "गणेशोत्सव हा केवळ तरूणाईच्या जल्लोषाचा उत्सव न राहता सर्व समाजाच्या सलोख्याचा, ऐक्याचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा सोहळा व्हावा", अशी अपेक्षा शिरूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी येथे व्यक्त केली. गणेशोत्सवासाठी शासनाने घालून दिलेले नियम हे निर्बंध न मानता त्याचे आचरण करावे व आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करूनच गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले..आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर उत्सवाचे नियोजन, पूर्वतयारी, घ्यावयाची खबरदारी, नियमावलीबाबत चर्चा करण्यासाठी, शिरूर शहर व परिसरातील गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीचे येथे आयोजन केले होते. या बैठकीत श्री. पाटील बोलत होते. नगराध्यक्षा ऐश्वर्या अभिजीत पाचर्णे, उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया, मुख्याधिकारी प्रितम पाटील तसेच सुनील जाधव, एजाज बागवान, सागर नरवडे, नीलेश गाडेकर, सुनिता भुजबळ हे नगरसेवक उपस्थित होते..या गणेशोत्सवात ध्वनिक्षेपक, ध्वनीवर्धक, डीजे, बॅंजो व बॅंडपथक यांच्या आवाजाबाबत शासनाने नियमावली ठरवून दिली असून, या नियमावलीचे काटेकोर पालन करावे. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या मंडळांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिस निरीक्षक पाटील यांनी दिला. डिजे आणि लेसर लाईटचे गंभीर दु्ष्परिणाम जगजाहीर झाल्याने या दोन्हींवर गणेशोत्सवात बंदी असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, पर्यावरणपूरक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करणे ही सामाजिक जबाबदारी आहे. वाढत्या प्रदूषणातून रोगराई पसरून भविष्यात आरोग्याचे प्रश्न उभे राहू शकतात. हे संकट रोखणे प्रत्येकाचे कर्तव्य असून, त्या कर्तव्यभावनेतूनच गणेशोत्सवाकडे पाहावे व बांधिलकी मानूनच सणउत्सवांचे आयोजन करावे..पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव व समाजप्रबोधनपर देखावे करणाऱ्या मंडळांना शिरूर नगर परिषदेच्या वतीने पारितोषिक देऊन गौरविले जाईल, असे नगराध्यक्षा पाचर्णे यांनी सांगितले. आम्ही शिरूरकर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष रवींद्र बापू सानप, आदिशक्ती महिला मंडळाच्या अध्यक्ष शशिकला काळे, आधारछाया फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा सविता बोरूडे, डॉ. वैशाली साखरे यांच्यासह गणेश मंडळाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी विविध सूचना मांडल्या. सहायक पोलिस निरीक्षक दिवटे यांनी आभार मानले..पोलिसांनी केले आवाहन...गणेशोत्सवात आवश्यक सर्व विभागांच्या परवाणग्या घ्याव्यात.मंडप उभारताना वाहतूकीला अडथळा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.विसर्जन मिरवणूकीत आक्षेपार्ह फलक झळकविण्यावर बंदी.वर्गणीसाठी सक्ती करू नये.सोशल मिडीयावरून आक्षेपार्ह व्हिडीओ प्रसारीत करू नये.समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट टाकू नयेत.गणेशोत्सव मंडपात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवावी..दरवर्षी गणेशोत्सवात डीजे चा मुद्दा वादग्रस्त ठरतो. नियमबाह्य पद्धतीने डीजे चा वापर होऊ नये, यासाठी शिरूर पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेतली आहे. गणेशोत्सव काळात व विसर्जनाच्या दिवशी शिरूर पोलिसांची दोन विशेष पथके कार्यरत राहणार असून एक पथक विसर्जन मिरवणूक मार्गावर तैनात असेल तर दुसरे पथक ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोर पालन होते की नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी तत्पर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.