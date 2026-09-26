Shirur Ganpati Visarjan: शिरूर शहरात गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुका ; ढोल-ताशे, बॅंड, टाळ-मृदुंगाचा गजर, गुलाल आणि आकर्षक रथांमुळे जल्लोष रंगला.

शिरूर, : कुठे डीजे चा दणदणाट तर कुठे ढोल - ताशांचा मर्दानी बाज... कुठे बॅंड च्या तालातील मधूर सुरावटी तर कुठे टाळ - मृदुंगाचा गजर... गुलालासोबत भंडारा अन फुलांच्या पाकळ्यांची मुक्त उधळण... बेभान जल्लोषाला कुठे भक्तीची जोड अन ग्यानबा - तुकारामांचा जयघोष... लुकलुकणाऱ्या दिव्यांत, प्रखर प्रकाशझोतात, सजावटींच्या मखरात खुलून आलेले 'श्रीं'चे मंगलमय प्रसन्न रूप अन् आसमंतात दुमदूमणारा गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या चा आर्त स्वर... आपल्या आगमणाने आणि वास्तव्याने गेले बारा दिवस वातावरणात आनंद आणि प्रसन्नता भरणाऱ्या गणरायाला शिरूरकरांनी भक्तीभावाने निरोप दिला. शिरूर शहर व परिसरातून आलेल्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणूका बारा तासांहून अधिक काळ रंगल्या. \t.शहरातील विविध मंदिरातील गणपतींचे दुपारीच विसर्जन झाले तर मोठ्या आणि महत्वाच्या मंडळांचे गणपती सायंकाळनंतरच मिरवणूकीत आले. मानाच्या पहिल्या नामदेव शिंपी समाजाच्या श्रीराम मंदिरातील गणपतीची माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र क्षीरसागर, विश्वस्त विवेक बगाडे, महेश बोत्रे व मंगेश क्षीरसागर यांच्या हस्ते आरती झाल्यानंतर मिरवणूकीला सुरवात झाली. शिवसेवा मंदिरातील गणरायाची विश्वस्त डॉ. योगेश उपलेंचवार व ॲड. सुभाष पवार यांनी आरती केली. मंदिरांच्या प्रतिकृती असलेल्या रथांतून टाळ - मृदुंगाच्या गजरात या गणपतींची मिरवणूक निघाली. मारूती आळीतील हनुमान मंदिराचा गणपती सायंकाळी मिरवणूकीत आल्यानंतर जल्लोषाला सुरवात झाली. 'सोशल मिडियाचे भूत' हा प्रबोधनात्मक देखावा या मंडळाने उभारला होता. सप्तश्रृंगी रथावर स्वार झालेला कुंभार आळीतील विठ्ठल मंदिरातील मानाचा राजा सायंकाळी मिरवणूकीत दाखल झाला..पूर्वमुखी हनुमान मंदिर गणेश मंडळाचा गणपती शिवरथावर, भाजी मंडईतील शारदा - गणेश सूर्यरथावर, श्री. रसिकभाऊ धारिवाल मित्र मंडळाचा शिरूरचा मानाचा राजा मयूर रथावर, श्री स्वामी समर्थ गणेश मित्र मंडळाचा महाराजा पुष्परथावर, अजिंक्यताराचा राजा डायमंड रथावर, हुडको वसाहतीतील छत्रपती संभाजी मित्र मंडळाचा गणपती कमलपुष्परथावर, श्रीमंत अष्टविनायक राजा गणेश मित्र मंडळ ट्रस्ट चा गणपती आदिशक्ती रथावर, अखिल रामआळी मित्र मंडळाचा जगन्नाथ भगवान रथावर स्वार झाले होते..श्री गोपाळ मोठी तालमीचा गणपती बालाजीच्या गोल्डन टेम्पलमध्ये, अखिल गुजर मळा मंडळाचा गणपती महाकाल मंदिरात, सिंहगर्जना मंडळाचा गणपती शिषमहालात स्थानापन्न झाले होते. काची आळीतील जय भवानी मित्र मंडळाचा गणपती माशावर बसला होता. यातील माशाची भव्य प्रतिकृती लक्षवेधी झाली होती. शांतीनगरच्या सिद्धार्थ प्रतिष्ठानने विसर्जन मिरवणूकीच्या रथावर फुलांची आकर्षक सजावट केली होती. मुंजोबा मंदिराच्या गणपतीभोवतीही रंगीबेरंगी फुलांची आकर्षक सजावट केली होती. खाऱ्यामळ्यातील विसर्जन मिरवणूकीत शंभर टक्के महिलांचा सहभाग होता..मुंबई बाजारातील हनुमान मंदिर आणि सरदार पेठ गणेश मंडळाच्या गणपतींची पालखीतून मिरवणूक काढली होती. यावेळी कार्यकर्ते पर्यावरण जागृती, निसर्ग संवर्धन व इतर प्रबोधनात्मक फलक घेऊन मिरवणूकीत सहभागी झाले होते. जोशीवाडीतील जय बजरंग मित्र मंडळाने विसर्जन रथावर कालिया मर्दन हा हलता देखावा सादर केला होता. १७ फूटी उंचीचा नृत्यअदेतील शांतीनगर चा राजा मिरवणूकीची आकर्षण ठरला. करंजुले नगर मधील रामलिंग मित्र मंडळाने पर्यावरणपूरक सजावट केली होती. नगर मधील असंख्य लुकलुकणारे दिवे, प्रखर प्रकाशझोताने न्हाऊन निघालेल्या विघ्नहर्ता राजमंदिरात विराजमान हलवाई चौकातील, श्रीमंत हलवाई चौकाचा राजा सायंकाळी सात वाजता मिरवणूकीत आल्यानंतर मिरवणूकीत खऱ्या अर्थाने रंगत भरली. त्यापाठोपाठ लगेचच मानाचा शेवटचा सुभाष चौकातील गणपती श्री व्यंकटेश राजराजेश्वर रथावरून मिरवणूकीत आल्यानंतर जल्लोषाला सुरवात झाली. डंबेनाला, कापड बाजार, गुजर मळा व त्रिमूर्ती मित्र मंडळाचे गणपती रथांवर स्वार झाले होते..दरम्यान, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांनी शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले, पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्यासह विसर्जन मिरवणूकीला भेट देऊन पाहणी केली. काही मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचा त्यांनी पोलिस दलातर्फे सन्मान केला. नगर परिषदेच्या वतीने हलवाई चौकात उभारण्यात आलेल्या स्वागत कक्षाजवळ नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे, उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया यांनी मंडळांचे स्वागत केले. मंडळाचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांचा शाल - श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला..नगर परिषदेच्या वतीने शनिमंदिराजवळील विसर्जन घाटावर उभारलेल्या मूर्ती संकलन कक्षात अनेक घरगुती मूर्ती संकलित झाल्या. मूर्ती संकलित केलेल्या कुटूंबांना नगर परिषदेच्या वतीने प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. मुख्याधिकारी प्रितम पाटील, पंकज काकड यांच्या हस्ते या कुंटूंबांचा सन्मान करण्यात आला. शहरात ठिकठिकाणी विसर्जनासाठी जलकुंभ व निर्माल्य संकलनासाठी कलश उभारण्यात आले होते. एव्हिएंट कंपनीच्या ९० स्वयंसेवकांनी शहरात ठिकठिकाणी फिरून निर्माल्य संकलित केले..नगरसेविका स्वप्नाली जामदार यांनी मोफत रूग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून दिली होती.आम्ही शिरूरकर फाऊंडेशनच्या वतीने बंदोबस्तावरील पोलिस बांधवांना जेवणाचे डबे.हलवाई चौक मंडळाच्या वतीने तंदुरूस्त बंदोबस्त उपक्रमांतर्गत पोलिस बांधव, सफाई कर्मचारी व स्वयंसेवकांना चिक्कीचे वाटप..पारंपारिक पद्धतीने पालखीतून मिरवणूक काढण्यात आली.शिरूर :१७ फूटी उंचीचा नृत्य अदेतील शांतीनगरचा राजा मिरवणूकीचे वैशिष्ट्य ठरला.शिरूर : हनुमान मंदिराचा गणपती सुरेख सजावटीसह मिरवणूकीत आला.शिरूर : जोशीवाडीच्या जय बजरंग तरूण मंडळाने कालिया मर्दन हा देखावा उभारला होता.शिरूर : हुडको तील संभाजी मित्र मंडळाचा गणपती कमलपुष्प रथावर विराजमान झाला होता.शिरूर : जय भवानी मित्र मंडळाचा गणपती माशाच्या प्रतिकृतीवर स्वार झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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