Shirur Temple Robbery: शिरूर जैन मंदिर दरोडा प्रकरणी तिघांना २५ महिन्यांचा कठोर कारावास; भाविकांत समाधान

शिरूर : येथील भरबाजारपेठेतील जैन मंदिरावर दरोडा टाकून तेथील सुरक्षा रक्षकाला शस्त्राने धमकावून मंदिराच्या प्रवेशद्वारासह दानपेटी फोडून भाविकांनी दान केलेली रक्कम चोरून नेणाऱ्या तिघांना शिरूर न्यायालयाने २५ महिन्यांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा ठोठावली. जैन धर्मियांत अत्यंत महत्व असलेल्या आणि शहराचा धार्मिक ठेवा असलेल्या या मंदिरातील दरोडा प्रकरणी चोरट्यांना झालेल्या शिक्षेचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. .राजू फरत शेख व इम्रान शाहिद शेख (दोघे रा. शक्तीनगर, मराठी शाळेजवळ, उदना, ठाणा - बैसू, सुरत, गुजरात) आणि मुजाहिद गुलजार खान (रा. कारेगाव, ता. शिरूर, मूळ रा. झारखंड) अशी शिक्षा झालेल्या चोरट्यांची नावे आहेत. वीस एप्रिल २०२४ ला पहाटे दीड च्या सुमारास या तिघांनी शहराच्या बाजारपेठेतील कापड बाजार परिसरातील श्री गोडीजी पार्श्वनाथ जैन मंदिरावर दरोडा टाकून तेथील सुरक्षा रक्षक पोपट सोनबा घनवट (वय ५०, रा. वाडेगव्हाण, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) यांना बेदम मारहाण करून खाली पाडले. एकाने त्यांच्या छातीवर स्क्रू ड्रायव्हर रोखून धरत गप्प बसण्यास धमकावले. इतर दोघांनी मंदिराचा मुख्य दरवाजा कटावणीने तोडून मंदिरात प्रवेश केला व मंदिरातील चंदनाच्या लाकडापासून बनविलेली आणि जर्मल व चांदीच्या पत्र्याची सजावट असलेली दानपेटी कटावणीने फोडून पेटीतील अंदाजे ३७ हजार रूपयांची रक्कम चोरून नेली होती. जाताना सुरक्षा रक्षक घनवट यांचे हातपाय कापडाने बांधून ते पळून गेले होते. मंदिराचे पुजारी रमेश पुजारी यांच्या सहाय्याने सुटका करवून घेत घनवट यांनी पोलिसांना कळविल्यानंतर शिरूर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरविली. तांत्रिक विश्लेषणाच्या व सीसीटीव्ही फूटेज च्या आधारे घटनेनंतर आठवडाभरातच चोरट्यांची धरपकड केली होती. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण च्या पथकाचेही तपासकामी मोलाचे सहकार्य लाभले होते..तत्कालीन उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, पोलिस निरीक्षक प्रवीण खानापुरे, आताचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक एकनाथ पाटील, कोर्ट अंमलदार किरण खराडे, जिल्हा कोर्ट पैरवी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक माधुरी तावरे आदींनी तपास व न्यायालयीन पातळीवर घटनेचा पाठपुरावा केला. सरकारी वकील सागर कदम यांनी घेतलेल्या उलट तपासणीतून गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर राजू शेख, इम्रान शेख व मुजाहिद खान यांना २५ महिने कठोर कारावासासह एक हजार रूपये दंडाची आणि दंड न भरल्यास पुढे आणखी १५ दिवस साध्या कारावासाची शिक्षा शिरूरचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. डी. वानखेडे यांनी आज सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.