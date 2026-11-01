दोन गटांतील राडाप्रकरणी शिरूरमध्ये ३० जणांवर गुन्हे

शिरूर, ता. ३१ : शिरूर पोलिस ठाण्यासमोर शुक्रवारी (ता. ३०) दुपारी दोन गटांत झालेल्या हाणामारीची दखल घेत पोलिसांनी ३० जणांविरुद्ध शनिवारी (ता. ३१) गुन्हा दाखल केला. तसेच दोन्ही बाजूंनी दिलेल्या तक्रारींनुसार ४० जणांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
दोन गटांतील या वादात दगडफेक, चपलांचा वर्षाव, चावा घेणे आणि डोळ्यांत मिरची पूड टाकण्याचे प्रकार घडले. लोखंडी रॉड व दांडक्याने केलेल्या हल्ल्यात काहींची डोकी फुटली, तर एकाचा पाय फ्रॅक्चर झाला. पोलिस अंमलदार सोनाजी मुरलीधर तावरे यांच्या फिर्यादीवरून ३० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल असून १९ जणांची ओळख पटली आहे. त्यांच्यावर कडक कारवाई करणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी सांगितले.
याप्रकरणी अनिता उत्तम लकडे (वय ४०, रा. शिंदेवाडी, मलठण, ता. शिरूर) यांच्या फिर्यादीवरून १८, तर ज्ञानेश्वर संपत शिंगाडे (रा. शिंगाडवाडी, ता. शिरूर) यांच्या फिर्यादीवरून २२ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. मारामारीत अनिता लकडे, महेश लकडे, उत्तम लकडे, अनिल कोळपे, माखा कोळपे, गणेश लकडे, अक्षय शिंदे, सुनील कोळपे, राहुल कोळपे, तसेच दुसऱ्या बाजूचे ज्ञानेश्वर संपत शिंगाडे, लंकाबाई शिंदे, पंखाबाई शिंदे, समीर शेंडगे व गणेश शिंदे जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
एका प्रेमविवाहाच्या प्रकरणातून महिनाभरापासून दोन्ही बाजूंमध्ये धुसफूस सुरू होती. पळून जाऊन विवाह केलेले तरुण-तरुणी पोलिसांसमोर हजर झाले. मुलीने स्वमर्जीने विवाह केल्याचे सांगितल्यावर दोन्ही कुटुंबीयांत वादाला सुरुवात झाली. पोलिस ठाण्यात जबाब नोंदवण्याचे काम सुरू असतानाच बाहेर तुंबळ हाणामारी झाली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करूनही जमाव ऐकत नव्हता. अखेर जादा कुमक मागवून २० ते २५ जणांना ताब्यात घेण्यात आले. पोलिस उपनिरीक्षक राहुल भागवत व गोविंद खटींग यांनी शिंदेवाडी येथे भेट देऊन पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे.
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