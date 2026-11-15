Shirur Politics : आमदार माऊली कटके यांचा नगर परिषदेच्या कारभारात हस्तक्षेप नाही; नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे यांनी आरोप फेटाळले

शिरूर : दिवंगत उद्योगपती रसिकलाल धारिवाल व माजी नगराध्यक्ष शहिदखान पठाण यांची सर्वधर्मसमभाव आणि सर्वसमावेशक कारभाराची शिरूर नगर परिषदेची परंपरा सक्षमपणे चालवित असून, माजी आमदार स्व. बाबूराव पाचर्णे व माजी उपनगराध्यक्ष स्व. गणेश पाचर्णे यांच्या दमदार कार्याचा उज्ज्वल वारसा त्याच खंबीरतेने पुढे नेत असल्याचे शिरूरच्या नगराध्यक्षा ऐश्वर्या अभिजीत पाचर्णे यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. आमदार माऊली कटके यांचा नगर परिषदेच्या कारभारात कुठलाही हस्तक्षेप नसताना त्यांना विनाकारण बदनाम करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. .नगर परिषदेतील सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडण्याचा पवित्रा घेतलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नगरसेवकांनी सत्ताधारी आघाडीवर टीका करताना शिरूर नगर परिषदेचा कारभार वाघोलीतून चालत असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाचे खंडण करताना नगराध्यक्षा पाचर्णे यांनी, आम्ही नगर परिषदेचा कारभार सक्षमपणे चालवित असून, आमदार माऊली कटके, माजी सभागृह नेते प्रकाश धारिवाल यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन घेत असतो. नगर परिषदेचा कारभार अधिक सक्षमपणे व गतीने करताना सर्वच नेतेमंडळींचे मार्गदर्शन, सर्व सहकारी नगरसेवकांची साथ मोलाची ठरत असताना आमदार कटके हे कधीही आमच्या कारभारात, कामकाजात हस्तक्षेप करीत नाहीत, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले..दिवंगत आमदार बाबूराव पाचर्णे यांनी नगर परिषदेवर सत्तेचे पाहिलेले स्वप्न पूर्णत्वास आले असून, त्यांची सून म्हणून मी नगराध्यक्षा पदावरून तर त्यांचे पुतणे नितीन पाचर्णे हे उपनगराध्यक्ष पदावरून त्यांच्या नेतृत्वाला साजेसा, त्यांची स्वप्नपूर्ती होईल असाच कारभार करीत आहोत..पाचर्णे कुटूंबाला सामाजिक - राजकीय कार्याचा चाळीस वर्षांचा वारसा असून, आमच्या कुटूंबातील व्यक्तींनी आमदार, बाजार समितीचे सभापती, जिल्हा परीषद व पंचायत समिती सदस्य, घोडगंगा साखर कारखाना संचालक, नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक आदी विविध पदे भूषविली आहेत. त्या सर्वांच्या कार्याचा आदर्श आणि अनुभवाच्या जोरावर मी अधिक सक्षमपणे काम करीत असल्याचे व शिरूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी तत्परतेने काम करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सभागृह नेते प्रकाश धारिवाल यांच्या नावाचा काहीजण राजकीय स्वार्थासाठी चूकीच्या पद्धतीने वापर करीत आहेत. त्यांच्या नावाचा आधार घेऊन राजकारण करणाऱ्यांनीच त्यांच्या विश्वासाला तडा दिला आहे. त्यामुळे अशा आरोपांमागील राजकीय हेतू सर्वसामान्य नागरीक चांगल्या पद्धतीने जाणतात. ऐश्वर्या अभिजीत पाचर्णे - नगराध्यक्षा, शिरूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.