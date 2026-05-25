Shirur Civic Action: शिरूर नगर परिषदेची अतिक्रमणांवर मोठी कारवाई; ९०हून अधिक टपऱ्या, शेड, भिंती जमीनदोस्त, तणावानंतर पोलिस बंदोबस्त

शिरूर : शहरातील मुख्य रस्त्यांसह, गल्लीबोळांतील वाहतूकीला अडथळा ठरणाऱ्या अतिक्रमणांवर सोमवारी नगरपरिषदेचा बुलडोझर फिरला. नगर परिषद प्रशासनाकडून आज एकाच वेळी तीन पथकांद्वारे केलेल्या कारवाईत सुमारे नव्वदहून अधिक टपऱ्या, तात्पूरती शेड, पत्र्याच्या भिंती काढून टाकण्यात आल्या. अतिक्रमणाविरूद्ध नगर परिषदेचा हातोडा बरसत असताना काही ठिकाणी विरोध झाल्याने तणावाचे वातावरण पसरले..शहरातील रस्त्यांवर, गल्लीबोळात व अंतर्गत मार्गांवर गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले होते. शहरातून जाणाऱ्या पुणे - नगर रस्त्याच्या दूतर्फा झालेल्या अतिक्रमणामुळे वाहतूकीस अडथळे येऊन छोटे - मोठे अपघातही घडले होते. रस्त्यांना मोकळा श्वास मिळावा, या उद्देशाने नगर परिषदेने व्यापक मोहिम राबवून अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली. मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या मोहिमेत प्रशासकीय अधिकारी राहुल पिसाळ, रचना सहाय्यक पंकज काकड, नगर अभियंता समाधान मुंगसे, पाणीपुरवठा अभियंता आदित्य बनकर, स्वच्छता निरीक्षक डी. टी. बर्गे, कर निरीक्षक माधव गाजरे यांच्या नेतृत्वाखालील शंभरहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या पथकांनी स्वतंत्र मोहिमा राबवून एकाचवेळी अतिक्रमणे काढून टाकली..पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता. शहरातून जाणाऱ्या पुणे - नगर रस्त्यासह, पाबळ फाटा ते तहसिल कार्यालय, बी. जे. कॉर्नर ते सी. टी. बोरा कॉलेज तसेच रेव्हेन्यू कॉल, सेंटर दवाखाना परिसरातील रस्त्याकडेची अतिक्रमणे जेसीबी व बुलडोझरच्या सहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आली. या कारवाईअंतर्गत रस्त्याच्या कडेला केलेले शेड, स्टॉल, दुकानांचे अतिक्रमण, सिमेंटच्या पायऱ्या व ओटे हटविताना रहदारीला अडथळा ठरणाऱ्या टपऱ्या काढून टाकण्यात आल्या..या कारवाईदरम्यान, बसस्थानकासमोरील फळविक्रेत्यांच्या हातगाड्या हलविताना व फळे आणि इतर साहित्य जप्त करताना विक्रेत्यांनी विरोध केल्याने तणाव पसरला. माजी नगरसेवक मुजफ्फर कुरेशी, शरद गायकवाड आदींनी या कारवाईस विरोध केला. कारवाईस विरोध करताना त्यांनी नगर परिषद अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केल्याने शाब्दिक चकमक होऊन गोंधळ झाला. यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणली. अतिक्रमण काढताना आदूजाभाव केला जात असल्याचा आरोपही छोट्या व्यावसायिकांनी केला..नगर परिषद हद्दीतील रस्ते रूंदीकरणाबरोबरच सुलक्ष वाहतूक, नागरीकांची सुरक्षा, शहर सुशोभिकरण आणि शहर विकासाच्या प्रकल्पातील तरतूद म्हणून अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली. अतिक्रमणे हटविण्याबाबत गेल्या दोन दिवसांपासून रिक्षाद्वारे सूचना देण्यात येत होत्या. त्यानूसार काही अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढून घेतली. अतिक्रमणविरोधी मोहिम यापुढेही चालूच राहणार असून, शहराची सुंदरता अबाधित राखताना सार्वजनिक सुरक्षा आणि वाहतूकीला अडथळा येईल असे अतिक्रमण कुणीही करू नये.प्रीतम पाटील, मुख्याधिकारी, शिरूर नगर परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.