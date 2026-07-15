Shirur MNS Protest: शिरूर नगर परिषदेविरोधात मनसेचे महिबूब सय्यद यांचे अन्नत्याग आंदोलन तीव्र; महिला सफाई कामगारांसह विविध संघटनांचा ठाम पाठिंबा

शिरूर : शिरूर नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अनागोंदीकडे लक्ष वेधण्यासाठी व ठेकेदारीतील सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानूसार वेतन मिळावे, या व इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपजिल्हाध्यक्ष महिबूब सय्यद यांनी नगर परिषदेच्या प्रवेशद्वारात सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनात आजही मार्ग निघू शकला नाही. दरम्यान, या आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी बुधवारी महिला सफाई कामगारांनीही या आंदोलनात सहभाग घेत ठिय्या दिला, तर अनेक नगरसेवकांसह विविध संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. .नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, कचरा डेपोतील प्लास्टिक, पुठ्ठे, रिकाम्या बाटल्या व फाटक्या कपड्यांची निविदेशिवाय विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करावा, सफाई कामगारांना श्रमसाफल्या योजनेअंतर्गत तत्काळ घरे मिळावीत, सार्वजनिक मालमत्तेचे नूकसान केल्याप्रकरणी टोरॅंटो गॅस कंपनीवर गुन्हा दाखल करावा, कचरा डेपोजवळ गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी ठेकेदाराकडून दंड वसूल करावा, नागरीकांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल, अशी धोकादायक वीजवाहिनी काढून टाकावी आणि नगर परिषदेतील स्वच्छता निरीक्षकांची शासकीय आरोग्य खात्याकडून आरोग्य तपासणी करावी, आदी मागण्यांसाठी श्री. सय्यद सोमवार (ता. १३) पासून नगर परिषदेच्या प्रवेशद्वारात उपोषणाला बसले आहेत..नगर परिषदेच्या स्वच्छता विभागात ठेकेदारीवर काम करणारे वीसहून अधिक सफाई कामगार पहिल्या दिवसापासून या आंदोलनात सहभागी झाले असताना आज (ता. १५) महिला सफाई कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात उडी घेतली. दिवसभर त्यांनी आंदोलनस्थळी ठिय्या दिला. नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा समितीच्या सभापती डॉ. सुनिता पोटे, माजी नगराध्यक्ष रवींद्र ढोबळे, नसीम खान व राजेंद्र क्षीरसागर, नगरसेवक नितीन पाचर्णे, नीलेश पवार व उमेश शेळके, नगरसेविका चारूशीला कोळपकर, स्वप्नाली जामदार, सविता राजापूरे, आम्ही शिरूरकर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष रवींद्र बापू सानप, शिरूर प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल बांडे, लहुजी शक्ती सेनेचे तालुकाध्यक्ष विशाल जोगदंड, मनसेचे शहर संघटक रवीराज लेंडे, महिला आघाडीच्या शहर अध्यक्षा डॉ. वैशाली साखरे, आदिशक्ती महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शशिकला काळे, आधारछाया फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा सविता बोरूडे, शिरूर तालुका कुंभार समाज संघटनेचे अध्यक्ष योगेश जामदार, सामाजिक कार्यकर्ते सावळेराम आवारी, प्रितेश फुलडाळे, प्रिती बनसोडे, हुसेन शहा, नारायण पाचंगे आदींनी सय्यद यांची भेट घेत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला..दरम्यान, आज रात्री उशिरा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रितम पाटील यांनी सर्व खातेप्रमुखांसह सय्यद यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली. उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया, बांधकाम समितीचे सभापती सुनिल जाधव, स्वच्छता समितीचे सभापती एजाज बागवान, नगरसेवक अभिजीत पाचर्णे व सागर नरवडे आदी यावेळी उपस्थित होते. उशीरापर्यंत चर्चा होऊनही मार्ग निघू शकला नाही. काही मागण्यांवर नगर परिषद प्रशासनाने सकारात्मकता दर्शविली. तथापि, ठोस लेखी आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार सय्यद यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.