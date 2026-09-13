Shirur Lok Adalat: शिरूर राष्ट्रीय लोकअदालतीत ९,८२७ दाखलपूर्व व ४४ प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल; सुमारे १२ कोटींची वसुली

शिरूर : येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत ९ हजार ८२७ दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांतून सात कोटी ९१ लाख ५८ हजार ५९३ रुपयांची वसुली करण्यात आली. तसेच न्यायालयातील ४४ प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने तडजोड घडवून आणत चार कोटी ५४ लाख २८ हजार ३७३ रुपयांची रक्कम भरून घेण्यात आली. यामध्ये दहा ते पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जुन्या प्रकरणांचाही समावेश आहे..पुणे येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व शिरूर तालुका विधी सेवा समितीच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या लोकअदालतीचे उद्घाटन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. एस. मोमीन यांच्या हस्ते झाले. दिवाणी न्यायाधीश एच. आर. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश सी. एम. खारकर व ए. जी. तांबोळी, घोडनदी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. विकास फडतरे, उपाध्यक्षा ॲड. किर्ती श्रीकांत, ॲड. गणेश कळसकर, सचिव ॲड. अक्षय पाचर्णे, तसेच लोकअदालत पॅनल सदस्य ॲड. ए.एस. बेंद्रे, ॲड. एस. बी. पाटील, ॲड. पी. एन. मैड यांच्यासह वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, पोलिस अधिकारी व विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..यावेळी न्यायाधीश मोमीन यांनी उपस्थित पक्षकारांना लोकन्यायालयाचे महत्त्व, तडजोडीचे फायदे याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढून पक्षकारांनी वेळ व पैसा वाचवावा असे आवाहन केले..लोकअदालतीसाठी चार पॅनलची स्थापना करण्यात आली होती. वाहनांवरील दंड, दिवाणी व फौजदारी दावे, दाखलपूर्व बँक वसुली प्रकरणे, ग्रामपंचायत, महावितरण, पतसंस्था तसेच फायनान्स कंपन्यांशी संबंधित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांच्यात समेट घडवून आणण्यात आली. त्यामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघाली. या लोकन्यायालयाला पक्षकारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.