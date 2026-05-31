Shirur Illegal Hoardings: शिरूर-पाबळ मार्गावरील शासकीय दिशादर्शक फलकांवर बेकायदा जाहिराती; चार बांधकाम फर्मवर गुन्हे, होर्डिंग्ज जप्त

शिरूर : अनेक मुख्य मार्गांवरील शासकीय दिशादर्शक फलक, पाट्यांवर आपल्या व्यवसायाची अनधिकृत जाहिरात करणाऱ्या, बेकायदा होर्डींग्ज व फ्लेक्स लावणाऱ्या व्यावसायिकांविरूद्ध सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला असून, शिरूर - पाबळ रस्त्यावरील दिशादर्शक फलकांवर बेकायदा जाहिरातींचे फलक लावणाऱ्या चार बांधकाम व्यावसायिक फर्मविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली आहे..सार्वजनिक बांधकाम विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी शैलेश दिनकर गाडे (रा. प्रीतम प्रकाश नगर, शिरूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, शासकीय मालमत्तेचे नूकसान व विद्रूपीकरण केल्याप्रकरणी कारेगाव (ता. शिरूर) येथील मंगलमूर्ती वास्तू प्रा. लिमिटेड व ओमसाई डेव्हलपर्स, रांजणगाव गणपती येथील दूर्वांकुर डेव्हलपर्स आणि शिरूर येथील स्वरा प्रॉपर्टीज या फर्मविरूद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. गुरूवारी (ता. २८) सकाळी फिर्यादी गाडे व शाखा अभियंता गाडेकर हे शिरूर - पाबळ या राज्यमार्ग क्र. १०३ ची पाहणी करीत असताना या रस्त्यावरील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अनेक दिशादर्शक फलकांवर खासगी व्यावसायिकांनी अनधिकृतपणे आपल्या व्यवसायाच्या जाहिरातींचे फलक, फ्लेक्स व होर्डींग्ज लावल्याचे निदर्शनास आले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पथकाने या पाहणीदरम्यान, मंगलमूर्ती वास्तू प्रा. लि. चे १४३, दूर्वांकुर डेव्हलपर्स चे आठ, ओमसाई डेव्हलपर्स चे पाच आणि स्वरा प्रॉपर्टीज चा एक फलक जप्त केला. शिरूर - पाबळ रस्त्यावर माशेरे वस्ती ते शिरूर दरम्यान हे बेकायदा फलक लावल्याने दिशादर्शक फलक झाकले गेले होते. त्यामुळे वाहनचालकांची दिशाभूल होण्याचा व अंशतः झाकले गेलेले फलक पाहताना अपघात होण्याचा धोका वाढला होता, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे..शासनामार्फत उभारण्यात आलेल्या दिशादर्शक फलकांवर काही व्यक्ती व संस्थांनी कोणतीही पूर्वपरवाणगी न घेता खासगी जाहिरातीचे फलक लावल्याने शासकीय फलक झाकले गेले होते. त्यामुळे शासकीय माहिती सर्वसामान्य जनतेला कळू शकत नव्हती. तसेच दिशादर्शक फलक झाकले गेल्याने वाहनचालकांची दिशाभूल होत होती. शासकीय फलकांवर खासगी व्यवसायाची जाहिरातबाजी केल्यास यापुढील काळात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.अनिल जाधव, उपअभियंता, सा. बां. विभाग, शिरूर.शासकीय फलकांवर जाहिरातबाजी म्हणजे सार्वजनिक संपत्तीवर डल्ला मारण्याचाच प्रकार आहे. लोकशाहीत जागृत नागरीक व कर्तव्यदक्ष लोकसेवक यांची सांगडच सुशासनाचा पाया मजबूत करू शकते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जनहिताच्या तक्रारीची दखल घेत केलेली कारवाई स्वागतार्ह व सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणाबाबत ठोस संदेश देणारी आहेनीलेश वाळूंज, सामाजिक कार्यकर्ते, शिरूर.