Shirur Crime News: शिरूरमध्ये एटीएसची कारवाई; सतरा कमानी पुलाजवळ दोन जणांना अटक, गावठी पिस्तुल जप्त

शिरूर : दहशतवादविरोधी शाखेच्या (एटीबी) पथकाने शहरातील सतरा कमानीच्या पूलाजवळ दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून एक गावठी बनावटीचे सुमारे पन्नास हजार रूपये किंमतीचे पिस्तुल जप्त केले. आज (ता. ८) सकाळी साडेआठच्या सुमारास केलेल्या या कारवाईने खळबळ उडाली. .दहशतवादविरोधी शाखेचे पोलिस अंमलदार ओंकार लालासाहेब शिंदे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनूसार सुमित वसंत शेळके (वय २०, रा. शेळके वस्ती, पळवे, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) व साजीद रफीक खान (वय ३०, रा. मंगलमुर्ती नगर, शिरूर) यांच्याविरूद्ध बेकायदा अग्निशस्त्र बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, सुमारे पन्नास हजार रूपये किंमतीचे पिस्तुल जप्त करण्यात आले..दहशतवादविरोधी शाखेतील सहायक फौजदार एम. व्ही. गायकवाड व व्ही. एस. गव्हाणे, पोलिस हवालदार एन. बी. कदम, आर. आर. जाधव, एस. बी. शेख व जे. बी. मुळीक हे शिरूर परिसरात गस्त घालीत असताना शिरूर शहरातून जाणाऱ्या पुणे - नगर रस्त्यावर पांजरपोळ नजीक, सतरा कमानीच्या पूलाजवळ दोन तरूणांमध्ये गावठी पिस्तुल विक्रीचा बेकायदा व्यवहार होणार असल्याची माहिती समजताच शिरूर पोलिस ठाण्यातील उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण, एन. टी. पिसाळ यांच्या मदतीने त्यांनी त्या परीसरात सापळा लावला. .सकाळी साडेआठच्या सुमारास सुमित शेळके व साजिद शेख हे त्याठिकाणी संशयास्पदरित्या बोलताना आढळले असता पोलिसांनी त्यांच्याकडे विचारपूस करताच दोघांनीही घटनास्थळाहून पळ काढला. पोलिस पथकाने पाठलाग करून त्यांना पकडले. त्यावेळी शेळके यांच्या कंबरेला पिस्तुल आढळून आले. ते पोलिसांनी जप्त केले. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत साजिद खान यानेच पिस्तुल दिल्याचे त्याने सांगितले. या पिस्तुलचा वापर ते कशासाठी करणार होते, याबाबत पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण करीत आहेत.