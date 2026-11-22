सागर रोकडेकवठे येमाई : शिरूर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी स्वतःसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाने एक लाख रुपयांची लाच मागून तडजोडीअंती ९५ हजार रुपये स्वीकारणारा आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाला चकवा देत पसार झालेला हवालदार सतीश नाथराव मुंढे (वय ४५) अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला. तब्बल दीड महिना फरार राहिलेल्या मुंढेच्या पोलिस कोठडीत न्यायालयाने सोमवारी (ता. २३) पर्यंत वाढ केली आहे. लाचेची मागणी करताना मुंढेने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही उल्लेख केल्याने या प्रकरणाचे धागेदोरे आता नेमके कुठपर्यंत पोहोचणार आणि ‘बड्या साहेबां’चीही चौकशी होणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..शिरूर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यात तक्रारदाराला अटक न करणे आणि प्रकरणात मदत करण्याच्या मोबदल्यात मुंढे याने एक लाख रुपयांची लाच मागितली होती. याबाबत एसीबीकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ३० सप्टेंबर ला टाकळी हाजी पोलिस दूरक्षेत्रात सापळा रचण्यात आला. तडजोडीअंती निश्चित झालेली ९५ हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारल्यानंतर एसीबी पथकाची चाहूल लागताच मुंढे याने लाचेची रक्कम आणि संबंधित गुन्ह्याची कागदपत्रे घेऊन पळ काढला. त्यानंतर तब्बल दीड महिना तपास यंत्रणांना गुंगारा देणाऱ्या मुंढेला एसीबीच्या पुणे पथकाने शिरूर नगरपरिषद परिसरातून अटक केली..या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लाचेची मागणी करताना त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही उल्लेख केल्याचे एसीबीच्या तक्रारीत नमूद आहे. ‘माझा बाप वरती बसलाय, त्यालाही पैसे द्यावे लागतील. मी साहेबांना तसे सांगितले आहे. आता कमी नाही होणार, मला माझ्या पदरचे घालावे लागतील,’ अशा शब्दांत त्याने तक्रारदाराकडे पैशांची मागणी केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वरिष्ठांचा उल्लेख केवळ तक्रारदारावर दबाव निर्माण करण्यासाठी होता की, लाचेच्या व्यवहारात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता, याचा तपासातून उलगडा होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..दरम्यान, खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयातील अटकपूर्व जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ न शकल्याने मुंढे याने स्वतः एसीबीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून शरणागती पत्करल्याचे समजते. अटकेनंतर न्यायालयाने त्याला सुरुवातीला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. शुक्रवारी (ता. २०) पुन्हा न्यायालयात हजर केले असता तपासासाठी आणखी तीन दिवसांची कोठडी मंजूर केली. या काळात त्याचे कॉल रेकॉर्ड, आर्थिक व्यवहार आणि लाचेच्या रकमेचा प्रवास तपासला जाण्याची शक्यता आहे..वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एसीबी कार्यालयात हजेरी?गेल्या दोन-तीन दिवसांत टाकळी हाजी पोलिस दूरक्षेत्र आणि शिरूर पोलिस ठाण्यातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एसीबीच्या पुणे कार्यालयात उपस्थिती लावल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे. या अधिकाऱ्यांना मुंढे प्रकरणाच्या अनुषंगाने बोलावण्यात आले होते का, त्यांच्याकडून काही माहिती घेण्यात आली का? याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. मात्र, या घडामोडींमुळे वरिष्ठांच्या भूमिकेबाबतच्या चर्चेला उधाण आले आहे..९५ हजारांची लाच अद्याप बेपत्ता!लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपासादरम्यान मुंढे याचा मोबाईल जप्त केला असला, तरी लाचेची ९५ हजार रुपयांची रक्कम अद्याप हस्तगत झालेली नाही. विशेष म्हणजे, या रकमेत ॲन्थ्रासीन पावडर लावलेल्या नोटांचाही समावेश होता. या नोटा नेमक्या कुठे ठेवल्या आहेत, याची माहिती आरोपीकडून मिळणे आवश्यक असल्याचे एसीबीने न्यायालयात नमूद केले. त्यामुळे न्यायालयाने सोमवारी (ता. २३) पर्यंत पोलिस कोठडी मंजूर केली. लाचेची रक्कम हस्तगत करणे आणि तिच्या व्यवहारामागील नेमके सूत्रधार शोधणे, हे एसीबीसमोरील प्रमुख आव्हान ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.