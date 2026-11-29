शिरूर : गांजा हा अंमली पदार्थ जवळ बाळगून पुणे - अहिल्यानगर रस्त्याने दूचाकीवरून जाणाऱ्या दोघांना शिरूर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने सापळा रचून पकडले. आज दुपारी केलेल्या या कारवाईत सुमारे एक लाख रूपये किंमतीचा गांजा जप्त करण्यात आला. .पोपट जयराम सालके (वय ६२) व कैलास रमेश बर्डे (वय २९, दोघे रा. जवळे, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) यांना गांजा हा अंमली पदार्थ बेकायदेशीरपणे जवळ बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली असून, त्यांनी या गुन्ह्यात वापरलेली अंदाजे पन्नास हजार रूपये किंमतीची दूचाकीदेखील पोलिसांनी जप्त केली. शिरूरच्या दिशेने दोघेजण गांजा घेऊन दूचाकीवरून येत असल्याची माहिती मिळताच शिरूरचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन केणेकर, उपनिरीक्षक गोविंद खटींग यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेखर झाडबुके, अर्जुन भालसिंग, अंबादास थोरे, नीतेश थोरात, संदीप खेडकर या पथकाने बोऱ्हाडे मळ्यातील एका शोरूमजवळ सापळा लावला..दरम्यान, पोपट सालके व कैलास बर्डे हे दूचाकीवरून (क्र. एमएच १६ बीबी ४४०६) शिरूरच्या दिशेने येताना दिसताच पोलिस पथकाने त्यांना चोहोबाजूने घेरले. या दोघांची झडती घेतली असता त्यांच्याकडे दोन किलो वजनाचा सुमारे एक लाख रूपये किंमतीचा गांजा हा अंमली पदार्थ आढळून आला. हा अंमली पदार्थ पोलिसांनी जप्त केला असून, दोघांनाही अटक केली. त्यांच्याविरूद्ध अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर टेंगले करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.